Mevlüt Çavuşoğlu Yunan basınına konuştu: Kararlılığımızı koruyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ta Nea gazetesine iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

Yunan mahkemelerinin, 8 darbecinin sığınma hakkı tanınarak serbest bırakılması yönünde karar verdiğini anımsatan Çavuşoğlu, "Yunanistan kendisini darbecilere güvenli liman olan bir ülke şeklinde gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

'KARARLILIĞIMIZI KORUYORUZ'

Çavuşoğlu, Yunan yargısının uluslararası hukuk normlarına ters bir karar vermesiyle darbecilerin cezasız kaldığını ve kurbanların haklarının çiğnendiğini belirterek, "Darbecilerin iadesini birkaç kez reddeden Yunan yargısının kararlarından dolayı derin hayalkırıklığı içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Demokrasinin beşiği olduğunu iddia eden bir ülkenin komşu ülkede darbe girişiminde bulunan darbeci hainleri serbest bırakmasının ne uluslararası hukuka ne de komşuluk ilişkilerine sığdığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Firari darbecilerin iade edilerek Türkiye'de yargılanmalarını sağlama noktasında kararlılığımızı koruyoruz." dedi.

YUNAN ASKERLERİNİN SERBEST BIRAKILMASI

Çavuşoğlu, Edirne'de askeri yasak bölgede yakalandıktan sonra tutuklanan 2 Yunan askerin iki hafta önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına ilişkin de "Türkiye'de bağımsız yargımızın tüm kararlarına saygı duyuyoruz. Bu bağlamda, askerlerin yakın zaman önce serbest bırakılmasını memnuniyetle karşıladık." değerlendirmesinde bulundu.

Mahkemenin kararının tamamen yargısal bir karar olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "Yunan askere ilişkin karar, siyasi bir açıdan yorumlanmamalı. Bir başka ifadeyle, yargı makamları, bu davayı ele alırken Türk-Yunan ilişkilerini göz önünde bulundurmadı." ifadelerini kullandı.

'GÜVENLİ LİMAN HALİNE GELDİ'

Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki ilişkilerin en iyi düzeyinde olmadığına işaret ederek, "Maalesef yeni problemler de eklendi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tüm önemli Yunan makamları Türkiye'ye dayanışma sözü verdi. Ancak sözler hayata geçmedi. Yunanistan, darbeye bilfiil katılan 8 firari asker gibi Türk suçlular için bir güvenli liman haline geldi." dedi.

Yunanistan'da koalisyon hükümetinin ana ortağı SYRIZA'nın azınlığa yönelik eğitim ve dini özgürlükler konusundaki seçim öncesi sözlerinin yerine getirilmediğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Türk azınlığın problemleri maalesef kötüleşiyor." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, ilişkilerin mevcut durumunun iki ülkenin de çıkarına olmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İlişkilerimizde yeni bir sayfa açmalıyız. NATO Zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Çipras yapıcı bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çipras'a yüksek düzeyli ziyaretler için hazır olduğumuzu iletti. Koşulsuz bir şekilde ikili diyalog sürecini devam ettirmeliyiz. Sorunlarımızı çözmenin yolu bu.'