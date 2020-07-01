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Aktüel

Mevlüt Çavuşoğlu ve Mehmet Nuri Ersoy yarın Almanya'ya gidecek

Çalışma ziyareti kapsamında yapılacak görüşmelerde Kovid-19 salgınıyla mücadele, turizm ve Türkiye-AB ilişkileri ele alınacak

Yeniakit Publisher
2020-07-01 22:17:15 -
Mevlüt Çavuşoğlu ve Mehmet Nuri Ersoy yarın Almanya'ya gidecek

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yarın Almanya'ya çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çavuşoğlu ile Ersoy'un, Sağlık Bakanlığından üst düzey yetkililerin de yer aldığı bir heyetle Almanya'ya yarın çalışma ziyaretinde bulunacağı belirtildi.

Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kriziyle mücadelede iş birliğinin yanı sıra turizm başta olmak üzere ikili ilişkiler, Almanya’nın Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı bağlamında Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesi ile güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınacağı bildirildi.

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