Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye barışın merkezi olmuştur

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin diplomaside etkin bir çalışma içinde olduğunu belirterek "Medeniyetler İttifakı'nı yeniden canlandıracağız." dedi.

Çavuşoğlu, Tunceli Munzur Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dış politikası ve uluslararası meselelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin yumuşak güç kullanmasının önemine vurgu yapan Çavuşoğlu, Yunus Emre Enstitüsü, AFAD, TİKA, Türkiye Maarif Vakfı gibi kurumların küresel ölçekte ortaya koyduğu insani yardım ve istihdam projeleriyle yumuşak gücün geliştirildiğine işaret etti.

Çavuşoğlu, "Yumuşak gücün pekiştirilmesi, dış politikamızın önceliklerinden bir tanesidir." diyerek bunların girişimci ve insani dış politikalar sayesinde hayata geçirildiğini belirtti.

Türkiye'nin uluslararası sorunlara ayrıştıran değil, birleştiren bir tavırla baktığını dile getiren Çavuşoğlu, tüm dünya ülkelerini de söz konusu inisiyatif çerçevesinde barış ve istikrara teşvik ettiğini söyledi.

Çavuşoğlu, dünyayı etkileyen ortak sorunlara ortak çözümler üretilmesi gerektiğine dikkati çekerek insani dış politikanın insanı merkeze alan, "yaratılanı Yaradan'dan ötürü seven" bir nitelikte olduğunun altını çizdi.

İnsani sorunlar

Dünyada en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülkenin Türkiye olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Ama bakıyoruz bunu suistimal ediyorlar. Elbette 3,5 milyon insana sadece Suriyeli olarak ev sahipliği yapıyorsak, ufak tefek sorunlar olur. Ama bu sorunlar hiçbir mültecinin yaşamadığı bir şehrimizde de var mı? Var. Bu insanlar niye gelmek zorunda kaldı? İşte 'bayramda gitti, geldi, sınırı kapat.' Bu yaklaşımlar ne kadar insanidir? Terörden temizlediğimiz bölgelere bu insanların dönmeye başlaması, sağlıklı bir yöntemdir. Ama orada da yardımları ulaştırabiliyorsanız, bunlar önemlidir."

Dünyadaki tüm ülkelere insani sorunların çözümü için çağrıda bulunduklarını anımsatan Çavuşoğlu, İstanbul'da Almanya, Fransa ve Rusya ile yapılan dörtlü zirvenin de bu adımların çok önemli bir parçası olduğunu belirtti.

"Gıpta eden değil, gıpta edilen bir ülke haline geldik"

Çavuşoğlu, Türkiye'nin kurduğu bölgesel ve küresel iş birliklerinin hamaset odaklı olmadığını, tarihi İpek Yolu'nu canlandırmak için de bölgesinde kilit rol üstlendiğini dile getirdi.

Türkiye'nin yurt dışı temsilciliklerini girişimci ve insani dış politika ilkesi çerçevesinde sürekli artırdığını söyleyen Çavuşoğlu, 240 diplomatik misyonla temsilcilik sayısı bakımından dünyada beşinci konuma yükseldiklerini söyledi.

Çavuşoğlu, diğer ülkelerle karşılıklı vize kolaylıkları, burslu eğitim projeleri ve yurt dışında çeşitli alanlarda etkin projeler yürüten milli kurumların Türkiye'nin uluslararası çapta tanıtılması bakımından oynadığı rolün önemine dikkati çekti.

Türkiye'nin uluslararası arenada kendine duyduğu tam güvene dikkati çeken Çavuşoğlu, "Şu küresel sistemde tüm zorluklara rağmen, etrafımızdaki tüm buhranlara, çalkantılara, savaşlara rağmen, küresel sistemin kazananlarından bir tanesi de Türkiye Cumhuriyeti'dir. Gıpta eden değil, gıpta edilen bir ülke haline geldik." dedi.

"Barışın merkezi Türkiye olmuştur"

Türkiye'nin barış için ne kadar kararlı olduğunu İdlib anlaşmasıyla dünyaya gösterdiğini dile getiren Çavuşoğlu, "İstanbul'daki dörtlü zirve ile diplomasinin, barışın ana aktörü, merkezi Türkiye ve İstanbul olmuştur." şeklinde konuştu.

Filistin meselesine de değinen Çavuşoğlu, "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) dönem başkanlığını da üstlenirken İslam dünyasının sorunlarına da Filistin'e de hiçbir zaman duyarsız kalmadık ve kalmayacağız. Filistin'i de hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız." diye konuştu.

"Medeniyetler İttifakı girişimini yeniden canlandıracağız"

Çavuşoğlu, "Medeniyetler İttifakı" ve dünyadaki yabancılaşma konularına da değinerek şöyle konuştu:

"Önümüzdeki pazartesi New York'ta olacağız. İspanya ile Medeniyetler İttifakı girişiminin eş başkanlığını yapıyoruz, bunu yeniden canlandıracağız. Sözlerimin başında söylediğim üzere, aşırı akımların önüne geçmek için, medeniyetler ve kültürler arası diyaloğu dini boyutuyla beraber canlandırmak için ve aşırı akımların önünü kesmek için biz artık bu ittifakı yeniden canlandıracağız. Bugün biz bu adımları atmazsak, bu trendleri tersine çevirmezsek, korkarım özellikle Avrupa ve dünya, İkinci Dünya Savaşı öncesi duruma gidecektir. Aşırı ve ırkçı akımların kurbanı olacaktır."

Çavuşoğlu, "Avrupa'da 12-13 sene Avrupa Konseyi ve diğer örgütlerde de görev yapmış ve tüm bunları yerinde izlemiş bir kardeşiniz olarak söylüyorum, sadece Dışişleri Bakanı olarak söylemiyorum. Biz bunlara ne olursa olsun diyemeyiz. Ön alıcı adımları atmamız lazım." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasında gençlerin enerjisine ihtiyaç olduğunu kaydederek "Biz sadece 2023 hedeflerine rakam olarak ulaşırsak bu bizi tatmin etmez. 2053 hedefleri ve 2071 vizyonlarını siz gençler geliştireceksiniz. Yabancı dili ihmal etmeyin. Üniversite eğitiminizi devam ettirirken mutlaka dil meselesini halledin." dedi.