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Mevlüt Çavuşoğlu Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla görüşecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla bugün bir araya gelerek Suriye konusunu ele alması tahmin ediliyor.

26 Eylül 2018 Çarşamba 19:11
Mevlüt Çavuşoğlu Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla görüşecek

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak  amacıyla New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bugün Rusya Dışişleri  Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüşecek.

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, görüşmenin, Türkiye  saatiyle 01.30'da başlaması bekleniyor.

Çavuşoğlu, geçen hafta Surinam'da yaptığı açıklamada, New York'ta  bugün gerçekleşecek görüşmeye ilişkin bilgi vermişti.

Suriye'nin İdlib ilindeki ateşkesi korumak için varılan Soçi  mutabakatına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, şu ifadeleri  kullanmıştı:

"Çarşamba gününden bu yana Ankara'da bu teknik çalışmalar yürütüldü ve  bugünkü toplantılardan sonra bir mutabakata vardık. Bundan sonra yapılması  gereken, bu mutabakat zaptı çerçevesinde diğer adımların atılması ve ateşkesin  tamamen tesis edilmesi ve siyasi çözüme odaklanılmasıdır. Bu konuda (Rusya  Dışişleri Bakanı) Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Zarif ile New York'ta üçlü bir  şekilde bir araya geleceğiz. Anayasa komisyonunun oluşturulması ve siyasi çözüm  konusunda sadece 3 ülke olarak değil, herkesin desteği şarttır. Bir taraftan  terörün her türlüsüyle mücadele ederken diğer taraftan Suriye'de kalıcı bir barış  ve siyasi çözüm için çabalarımızı birlikte sürdürmemiz gerekiyor."

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 19:11
  1. Ankara
  2. Birleşmiş Milletler

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