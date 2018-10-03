Mevlüt Çavuşoğlu: Menbiç için zaman geldi

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD unsurlarının Menbiç’teki ortak devriye görevine ilişkin Çavuşoğlu, “Takvimde biraz gecikme var ama şu ana kadar Menbiç bölgesinde ayrı ayrı yaptığımız tatbikatlar ve kolluk görevlilerin orada yaptığı çalışmalar önemliydi. Artık Menbiç’ten YPG’lilerin tamamen çıkartılması ve Menbiç’in yerel insanlarına bırakılması gerekiyor. Menbiç’in yönetim bakımından da güvenlik birimleri bakımından da bırakılmasının zamanı geçmiştir” dedi. Söz konusu mutabakata ABD ile harfi harfine uygulanması gerektiğinin altını çizen Bakan Çavuşoğlu “Onlardan kaynaklanan bir gecikme oldu ama tamamen kötü işliyor ya da hiç işlemiyor diyemeyiz” diye konuştu.



DÖRTLÜ ZİRVE YAPILACAK

Bakan Çavuşoğlu, İdlib başta olmak üzere Suriye meselesinin çözüme ulaştırılması için Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa arasındaki dörtlü zirvenin Almanya’nın Bavyera eyaletinde 14 Ekim’de yapılacak seçimlerden sonraki hafta düzenlenmesi için çalışmalar yürüttükleri söyledi.



İDLİB’İN STATÜSÜ KORUNACAK

İdlib’in mevcut statüsünün korunması için Türkiye’nin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Çavuşoğlu, “Şu ana kadar atılan adımlardan Rusya’nın da çok memnun olduğunu görüyoruz. Biz Türkiye olarak Suriye meselesine her alanında pozitif katkı yapmaya çalışıyoruz” dedi. Çavuşoğlu, Türkiye’nin Suriye problemindeki yapıcı rolünün çok iyi değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizerek “Artık siyasi çözüm için somut adım atma zamanı gelmiştir” dedi.

TSK ile ortak eğitim başlıyor

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Menbiç’te Türk ve ABD askerlerinin ortak devriye görevi için ortak eğitim hazırlıklarının başladığını söyledi. Paris’te bir grup gazeteciye konuşan Mattis, “Ortak devriyelerin başlamasından önce Türk askerleri ile ortak eğitim yapılacak. Söz konusu eğitim Türkiye’de gerçekleştirilecek” dedi. Haziran ayında yapılan anlaşma ile Türk ve ABD askerleri Menbiç’te ayrı ayrı devriye gö-revini sürdürüyor.