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Mevlüt Çavuşoğlu: Fırsatı kaçırmamamız lazım

New York'ta Rus ve İranlı mevkidaşları ile üçlü bir görüşme gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Bu (İdlib Mutabakatı), esasen Suriye'de bir siyasi çözüm için son bir şanstır. Bu fırsatı kaçırmamamız lazım. Artık Suriye krizinin, siyasi bir süreçle bir istikrar ve barışa dönmesi gerekiyor.' şeklinde konuştu.

27 Eylül 2018 Perşembe 08:08
Mevlüt Çavuşoğlu: Fırsatı kaçırmamamız lazım

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus ve  İranlı mevkidaşlarıyla yaptığı üçlü görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Bu  (İdlib Mutabakatı), esasen Suriye'de bir siyasi çözüm için son bir şanstır. Bu  fırsatı kaçırmamamız lazım." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran  Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'le BM binasında yaptığı görüşme sonrasında AA'ya  açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, daha önce mutabık kalınan toplantının amacının Soçi’de  imzalanan İdlib anlaşmasının uygulanması olduğunu belirtti.

"SİYASİ SÜRECİ HIZLANDIRMAMIZ LAZIM"

"Bir taraftan askerlerimiz ve istihbaratlarımız sahada teknik  çalışmaları yaparken, tabi ki bu bir siyasi karardır aynı zamanda ve Sayın  Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bir liderlik vardır." ifadesini kullanan Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Her üç ülkenin de desteklediği ve sahiplendiği bir anlaşmadır. Bu  (İdlib Mutabakatı), esasen Suriye'de bir siyasi çözüm için son bir şanstır. Bu  fırsatı kaçırmamamız lazım. Bu fırsattan istifade ederek rejim ve muhalifleri bir  araya getirerek siyasi süreci hızlandırmamız lazım."

"SURİYE KRİZİ BARIŞA DÖNMELİ"

Çavuşoğlu açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"Önümüzdeki süreçte somut olarak atabileceğimiz en önemli adım ise  Anayasa komisyonunun oluşturulmasıdır. Listeler  daha önce verildi. Hem  muhalifler hem de rejim tarafından. Yine sivil toplumdan da insanlar olacak.  Bugün Anayasa komisyonunun bir an önce kurulmasıyla ilgili görüşlerimizi  paylaştık."

Bu konularda üç ülkenin de birlikte çalışacağını vurgulayan Çavuşoğlu,  "Artık Suriye krizinin siyasi bir süreçle bir istikrar ve barışa dönmesi  gerekiyor.  Diğer taraftan terör örgütleriyle mücadeleyi biz de sürdürüyoruz.  Birlikte de sürdürüyoruz o başka bir şey. Ama siyasi süreç önemli." şeklinde  konuştu.

Çavuşoğlu sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Bugünkü toplantımızın dışında zaten gerek Cumhurbaşkanı gerekse  bizler katıldığımız toplantılar ve yaptığımız ikili görüşmelerde bu konuyu diğer  muhataplarımızın gündemine getirdik. Şu anda bizim için İdlib çatışmasızlık  bölgesiyle  ilgili yapılan anlaşmadan sonra siyasi sürece hız vermek bir  önceliktir. Tabi ki Rusya ve İran ile ortak çalışmalarımızı devam ettirmemiz  gerekiyor."

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 08:08
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