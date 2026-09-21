  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bilim bile hayran kaldı! Teheccüd namazının faydasını uzmanından dinleyin Basın özgürlüğü lafta kaldı: ABD'den İran medyasına vize engeli! Afra Saraçoğlu havalimanında gözaltına alındı Peşmerge güçlerinde tarihi adım! Tüm birlikler tek çatı altında birleşti! Slovenya’da İsrail krizi derinleşiyor: Egemenliğimizi siyoniste sattılar! Yunanistan ikinci sınıf ülke konumunda! Erdoğan, Atina’yı kâle almıyor Almanya’daki Türk zaferine çirkin manipülasyon: CHP’li şarlatan Hüseyin Aygün yine fitne çıkardı Gazeteci ifşa etti: Yolsuz Eko’nun çevresi kan kusuyor! Bu artık sır değil MİT koordinesinde operasyon: Yüzbinlerce uyuşturucu hap ele geçirildi Türk savaş uçakları bir bir havalandı! Kıbrıs’ın güneyinde gövde gösterisi
Yerel Mevlide giderken kaybolmuştu! 15 ay sonra ormanda izine rastlandı
Yerel

Mevlide giderken kaybolmuştu! 15 ay sonra ormanda izine rastlandı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Mevlide giderken kaybolmuştu! 15 ay sonra ormanda izine rastlandı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde mevlide gitmek için evden çıktıktan sonra kaybolan 80 yaşındaki Hüseyin Karadeniz’e ait olduğu belirlenen kıyafet ve kimlik bulundu.

Antalya’da 15 aydır kayıp olan Hüseyin Karadeniz dosyasında yeni bir gelişme yaşandı.

 

Sonuç bulanamamıştı

Gazipaşa ilçesine bağlı Belbaşı Yaylası'ndaki evinden, 6 Haziran 2025'te öğle saatlerinde, Belbaşı Şahinler Mahallesi'ndeki mevlide gitmek için yaya olarak ayrılan Hüseyin Karadeniz, akşam dönmeyince yakınları bölgede arama yaptı. Sonuç alamayan aile, jandarmaya haber verdi. İhbarla Gazipaşa Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Karadeniz'in evinden ayrıldıktan sonra Belbaşı Yaylası'nda güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü ortaya çıktı. Bastonuyla yolda yürüyen Karadeniz'in görüldüğü güzergahta aramalar yoğunlaştırıldı. Karadeniz'in mevlit programına katılmadığı da belirlendi. Çok sayıda ekibin günlerdir yaptığı arama çalışmalarından herhangi bir sonuç elde edilemedi.

 

DNA testi yapılacak

Şahinler Mahallesi Akçeşme mevkisinde dün saat 17.00 sıralarında hayvanlarını otlatan çoban, orman arazisinde kafatası buldu. İhbar üzerine jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Jandarma ekiplerinin incelemesi ve aramasında kafatasının yakınlarında bir kemik parçasının yanı sıra kıyafet, ayakkabı ve kişisel eşyalar bulundu. Eşyalar içerisinde 15 aydır kayıp olan Hüseyin Karadeniz'e ait kimliğe de ulaşıldı. Kafatası ve kemik parçaları jandarma ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısı'na bilgi verilerek adli tahkikat başlatıldı. Kafatası ve kemik parçası DNA testi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yakınları da bulunan eşyaların Hüseyin Karadeniz'e ait olduğunu teşhis etti.

 

Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Bütün köy, jandarma ile aramaya çıktı! Kayıp inek tarlada doğum yapmış halde bulundu
Bütün köy, jandarma ile aramaya çıktı! Kayıp inek tarlada doğum yapmış halde bulundu

Yerel

Bütün köy, jandarma ile aramaya çıktı! Kayıp inek tarlada doğum yapmış halde bulundu

5 gündür her yerde aranıyordu! Ardahan’da kayıp kişi yaylada bulundu
5 gündür her yerde aranıyordu! Ardahan’da kayıp kişi yaylada bulundu

Yerel

5 gündür her yerde aranıyordu! Ardahan’da kayıp kişi yaylada bulundu

İki kişiyi bıçaklayıp kayıplara karıştı! 10 yıllık firari böyle yakalandı
İki kişiyi bıçaklayıp kayıplara karıştı! 10 yıllık firari böyle yakalandı

Aktüel

İki kişiyi bıçaklayıp kayıplara karıştı! 10 yıllık firari böyle yakalandı

Kayıp Ayşegül Yaşar'ın cansız bedeni 24 gün sonra Kahramanmaraş'ta ormanda bulundu
Kayıp Ayşegül Yaşar'ın cansız bedeni 24 gün sonra Kahramanmaraş'ta ormanda bulundu

Yerel

Kayıp Ayşegül Yaşar'ın cansız bedeni 24 gün sonra Kahramanmaraş'ta ormanda bulundu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23