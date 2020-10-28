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Gündem Mevlid Kandili’nde nazire yaparcasına… Sözcü haşa Peygamber ile Mustafa Kemal’i karşı karşıya getiriyor
Gündem

Mevlid Kandili’nde nazire yaparcasına… Sözcü haşa Peygamber ile Mustafa Kemal’i karşı karşıya getiriyor

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Sözcü'nün Mevlid Kandili'nde attığı, "Atatürk sevgisini ne kadar abartsak azdır" manşetine tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 14:15:00 -

Sözcü gazetesi, tam da kainatın efendisi, iki cihan serveri Muhammed Mustafa’nın (s.a.v.) dünyaya teşriflerinin yıl dönümünde, manşetten tepki çeken bir haber yayınladı. Çarpıtma ve abartıyla dolu olan haberde, 7’nci sınıf imam hatip öğrencilerine Mustafa Kemal sevgisinin “abartı” olarak aşılandığı iddia edildi. İsmail Saymaz imzalı söz konusu haberde, Peyami Safa’nın Mustafa Kemal için yazdığı yazıya yer verilirken, “Atatürk sevgisini ne kadar abartsak azdır” ifadesi kullanıldı.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, söz konusu haber de masaya yatırıldı.

Karahasanoğlu, Sözcü’nün Mevlid Kandili'nde nazire yaparcasına, bir peygamberle Mustafa Kemal’i karşı karşıya getirmesine dikkat çekti.

Haberde sözde müdafaa edilen Peyami Safa'nın yazısının bir bölümünü okuyan Karahasanoğlu, Sözcü’nün bu ifadeleri “Bu abartı değil, gerçeklerdir” diye savunduğunu vurguladı.

Murat Alan ve Ali İhsan Karahasanoğlu, söz konusu ifadelerin ‘mübalağa sanatı’ olarak değerlendirilmemesi ve hakikat olarak değerlendirilmesi durumunda insanı dinden çıkaracak ifadeler olduğunu da belirtti.

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Yorumlar

Keskinli

Kamal ataturku sevmiyorum.
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Leventbay

SES yok hükümetten 
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