Mevlevi şeyhinin ekonomiyle ilgili sözleri olay oldu! "Geçinemiyorum diyenin..."

Emekliler ve çalışanlara maaş artışlarının konuşulduğu günlerde Mevlevi Tarikatı Şeyhi Mustafa Özbağ'ın sosyal medyaya düşen videosu olay oldu. Özbağ, "Geçinemiyorum diyenin maaşını 5 liradan 3 liraya düşüreceksin" dedi.

Mustafa Özbağ'ın bir sohbetinde Hz. Muhammed döneminde yaşanan bir olayı örnek göstererek kullandığı ifadeleri yeniden gündeme geldi. 'Tasavvuf Vakfı Kurumsal' isimli YouTube kanalında 29 Aralık 2019'da yayınlanan videodaki sohbetinde Özbağ, şunları söyledi:

"Devletin parası... Bir devlet var çünkü bir hazine var. Hani geldi birisi ‘Ya Resulullah ben geçinemiyorum’ dedi. ‘Ne kadar maaş alıyorsun’ dedi. Dedi ki; ‘5 dirhem alıyorum.’

‘Söyle’ dedi ‘Hazineye senin maaşını 3 dirheme indirsinler.’ O gitti Hazinedar’a dedi; ‘Hz. Peygamberin emri var. Bana 3 dirhem ödeyeceksiniz.’

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Bir müddet sonra onunla karşılaştı. Sordu ona ‘geçinebiliyor musun?’ ‘Allah razı olsun Ya Resulullah 3 dirhem olduğundan beri çok rahat geçiniyorum’ dedi.

Biz de şimdi geçinemiyorum diyene 5 lira daha veriyoruz. Bereket yok. Sünnet ‘geçinemiyorum’ deyince ‘5’ten 3’e indir’ diyor.

Çocuğa harçlık veriyorsun örneğin. Ne kadar? Aylık 200 lira. Yetmiyor… 150 liraya düşüreceksin. Bu cimrilik değil bu sünnet. Yetirecek, bereketlenecek. Bereketini istesin Allah’tan."