0553 313 94 23

Mevlana'nın 'gel' çağrısına yılın ilk yarısında 1,3 milyon kişi uydu

Öğretileri ile tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı, mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin türbesinin bulunduğu Mevlana Müzesi'nin ziyaretçi sayısı, yılın altı ayında geçen senenin aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 13 arttı.

19 Temmuz 2019 Cuma 09:59
Mevlana'nın 'gel' çağrısına yılın ilk yarısında 1,3 milyon kişi uydu

Her yıl Mevlana'nın "Ne olursan ol yine gel" çağrısına uyarak dünyanın dört bir yanından turistlerin ziyaret ettiği Mevlana Müzesi, tarih, kültür ve inanç turizmi açısından önemli bir potansiyeli barındırıyor.

Türkiye genelinde Mevlana Müzesi, geçen yıl Topkapı Sarayı ve Ayasofya'dan sonra 2 milyon 817 bin 386 kişi ile en çok ziyaret edilen üçüncü müze oldu. Her yıl yerli ve yabancı milyonlarca kişinin ziyaret ettiği Mevlana Müzesi'ni geçen yılın altı ayında 1 milyon 170 bin kişi ziyaret etti.

Bu yılın altı ayında da ziyaretçi sayısı yaklaşık yüzde 13 artarak, 1 milyon 322 bin kişiye ulaştı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, yaptığı açıklamada, her yıl milyonlarca turistin Mevlana Müzesi'ni ziyaret ettiğini söyledi.

Mevlana Müzesi'nin 2017 yılında Türkiye'de en çok ziyaretçi ağırlayan müze olduğunu dile getiren Yarar, şöyle konuştu:

"Müzemiz geçen yıl da 3 milyona yakın yerli ve yabancı turisti ağırladı. Ziyaretçi sayımız geçen yıla göre yüzde 13 civarında artış gösterdi. İnşallah yıl sonuna kadar 3 milyona yakın turistin Mevlana Müzesi'ni ziyaret etmesini bekliyoruz. Ziyaretçi profiline baktığımızda genellikle İranlı, Çinli, Tayvanlı, Amerikalı ve Güney Koreli turistler ilk sırada yer alıyor. Biz de yaptığımız yayınlarla gelen turistlere Hazreti Mevlana'yı anlatmaya çalışıyoruz. Hazreti Mevlana başta olmak üzere şehrimizin tarihi, turistik ve kültürel miraslarını yurt içinde ve dışında tanıtma faaliyetlerimiz de devam etmektedir."

Mevlana Müzesi

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde yer alan Mevlana Müzesi'nin bulunduğu alan, Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubad tarafından Mevlana'nın babası Bahaeddin Veled'e verildi.

Mevlana, "Düğün gecesi" olarak adlandırdığı Şeb-i Arus'ta hayata gözlerini yumunca, babası Bahaeddin Veled'in de metfun bulunduğu yere defnedildi. Oğlu Sultan Veled, çevresindekilerin Hazreti Pir'in mezarının türbe yapılması isteğini kıramadı. Mevlana'nın mezarının üstünde yer alan "Kubbe-i Hadra" (Yeşil Kubbe) yaptırıldı.

1926'da "Konya Asar-ı Atika Müzesi" adı verilen Mevlana Dergahı ve Türbesi, 1954'te yapılan düzenlemeyle "Mevlana Müzesi" olarak ziyarete açıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 09:59
  1. Konya
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Joe Ragland Darüşşafaka Tekfen'de
    1. Joe Ragland Darüşşafaka Tekfen'de
    2. Rize'de otomobil şarampole devrildi: 1..
    3. "S-400 sevkiyatı planlandığı şekilde..
    4. Erbil’deki saldırının faili HDP’li..
    5. Terör yuvasına ilişkin çarpıcı analiz:..
    6. (Özel) Damat ve sağdıca kahve..
    7. Temmuz ayında kar keyfi
    8. (Özel) Esenyurt’ta esnafı önce..
    9. Giresun'da feci kaza! Çok sayıda..
    10. Sade ve şık 25 dekorasyon fikri
    11. Dolar/TL 5,6320 seviyelerinden işlem..
    12. Mersin'de iki grup arasında silahlı..
    13. Borsa güne yükselişle başladı
    14. (Özel) Selde kaybolan köpeği yüzerek..
    15. Honda'dan temmuz ayına özel fırsatlar
    16. Kocayayla’da trafik düzenlemesi
    17. Başkan Palancıoğlu Kentsel Dönüşüm..
    18. Açık hava müzesi Amasya’nın 2019 yılı..
    19. Türk takımı, klavye şampiyonasından 10..
    20. Merkezi yönetimin 2018’de AR-GE’ye..
    21. 16 yaşındaki genç kendini astı
    22. Dünyanın en iyi 10 Four Seasons..
    23. Sel bölgesinde yaralar sarılıyor
    24. 6 ayda trafik kazalarında bin 53 kişi..
    25. FETÖ’nün sözde hava kuvvetleri..
    26. KDK'den "atama" tavsiyesi
    27. Kilis’te kan bağışı kampanyasına..
    28. Ar-Ge'ye geçen yıl 13 milyar lira..
    29. (Özel) Asırlık saat parçalarından..
    30. Giresun'da trafik kazası: 7 yaralı
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Dünyanın en büyüğü Türkiye'de kuruldu! ABD'dekinden 4 kat daha büyük
    Dünyanın en büyüğü Türkiye'de kuruldu! ABD'dekinden 4 kat daha büyük
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?