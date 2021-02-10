Mevcut Anayasa’da darbe kalıntıları var!

Resul Ekrem Şahan Ankara

“Anayasa çalışmaları ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarını önemli ve değerli görüyoruz” diyen Hasan Türkyılmaz, “Zaman değişiyor. İnsanlar gelişiyor. Şartlar farklılaşıyor. Anayasa ihtiyaçları gidermek için yapılan yazılı bir metindir. Toplumun ihtiyaçları değiştikçe ona uyum sağlayacak şekle dönüştürülmesi olağan bir durumdur. Türkiye’de mevcut darbe anayasasının birçok maddesi değiştirilmiş olmakla beraber hâlâ darbe kalıntısı kısımları muhafaza edilmektedir ve görülmektedir. O nedenle milletimin hizmetlerine tam hak ettiği katkıyı verebilmesi için tüm siyasi partilerin o anayasa değişikliğine değer vermesi ve tüm sivil toplumunda katkı vermesi ile toplumun ihtiyacı olan düzenlemenin yapılmasını arzuluyoruz. Anayasa değişikliği yapılmalıdır ve toplumun hizmetine katkı verecek şekilde dönüştürülmesini savunuyoruz” ifadelerini kullandı. Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan olaylara ilişkin konuşan Hasan Türkyılmaz, “Üniversitelere rektör ataması Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ne ilk ataması ne de son ataması olacaktır. Bugüne kadar Yüksek Öğretim Kurumu yönetiminde değişik modellerle rektör atamaları yapılmış. Ancak son dönemlere baktığımızda aynı modelle rektör atamaları olmuş. İnsanların akademisyen ve öğrenci olarak yapılan bir faaliyete sivil itaatsizlik yaparak ya da karşı görüşlerini ifade etmek istemeleri normaldir. Ancak Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan bu anlattığımız iki legal durumla örtüşmemektedir. Terör örgütlerinin başını çektiği rektör atamasından öte manalar yüklemeye çalıştıkları Türkiye’de yeni Gezi eylemlerinin fitilinin nasıl ateşleriz diye kafa yordukları bilinçli finanslı eylem ile karşı karşıyayız. Orman Mühendisleri olarak bu gayrimeşru ve gayri ahlaki, öğrenci ve akademisyen temeline dayanmayan bu protestoları doğru bulmuyoruz” dedi.

Bugüne kadar aynı modelle rektörler atandı!

Türkyılmaz şöyle devam etti: “Boğaziçi Üniversitesi’nde 200 tane profesör ünvanı ile akademisyen var. Acaba bunların kaç tanesi rektörlüğü talep etmiş de sayın Cumhurbaşkanımız atamamış? 200 tane rektör profesörümüzden maalesef sadece 3 kişi aday olmuş. Koskoca 200 profesör, sadece 3 kişi aday, niçin acaba? Yoksa başkalarına engel mi vardı? Atanan rektörümüz atama liyakatına sahip profesör bir akademisyen. Bugüne kadar aynı modelle rektörler atandı. Hiç kimse sesini çıkarmadı. ‘Seçin’ diyorlar. Seçimlerde bir oy almış kişilerin bile 200 oy almış rektör adaylarının yanında atandı denenleri bu ülkede yaşadık. O nedenle iyi niyet beslemeyen FETÖ, PKK ve uzantılarının organize ettiği bu hareketi doğru bulmuyoruz.”