Metruk yapılara yıkım

Tekirdağ Muratlı Belediyesi, emniyet ve sağlık açısından risk teşkil eden metruk binaları tek tek yıkıyor.

2019 yılında halkın huzur ve refahı için metruk binaları yıkan belediye ekipleri, son olarak Muradiye Mahallesi’nde okullara yakın bölgedeki iki metruk yapıyı daha yıktı.

2019-2020 eğitim öğretim sezonu başlamadan önce Talatpaşa İlk/Ortaokulu ve Cumhuriyet İlkokulu okul çevresindeki metruk binaların yıkımını yürüten belediye ekiplerine vatandaşlar da teşekkür etti. Polis gözetiminde yapılan yıkımlar çerçevesinde önümüzdeki günlerde 6 metruk yapının daha yıkılacağı bildirildi.

Öte yandan, halkın can güvenliğini tehdit etmesi ve madde bağımlılarının mesken tutması sebebiyle şikâyetlere konu olan metruk yapıların yıkımının süreceğini aktaran belediye ekipleri, muhtarlar ve mahalle sakinlerinden gelen yıkım taleplerini değerlendirdiklerini ve yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere göre yıkımlarını gerçekleştirdiklerini anlattılar.