  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Metruk binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Yerel

Metruk binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan bir metruk binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2022-01-22 09:56:00 -
Metruk binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan 3 katlı metruk binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından yangını diğer binalara sıçramadan söndürdü.

Binanın çatısı kullanılamaz hale geldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay