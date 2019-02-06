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Metruk binalar yıkıldı, Bakan Soylu ekipleri kutladı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu bağımlılarının mekanı haline gelen metruk binaların yıkılmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yıkımı gerçekleştiren Dulkadiroğlu Belediyesi'ni kutladı.

06 Şubat 2019 Çarşamba 14:36
Metruk binalar yıkıldı, Bakan Soylu ekipleri kutladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uyuşturucu ile mücadele kapsamında valilere metruk binaların yıkılması talimatı vermesinin ardından, Kahramanmaraş Valiliği koordinesinde Dulkadiroğlu Belediyesi ekipleri tarafından 80 metruk bina yıkıldı. Bakan Soylu da attığı tweet ile belediye ekiplerini kutladı.

​Şehirlerdeki metruk binaların uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarının kullandığı mekanlar haline gelmesi nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gerekli tedbirlerin alınmasını istedi. Soylu, katıldığı bir toplantıda da valilere, "Bu metruk binalar ya ehlileştirilmelidir, veyahut da bir gece ansızın bu binalar yıkılmalıdır. Sağına soluna hiç bakmadan. Bu konuda kanun, kural da dinlemeyin. Bu metruk binaların derhal yıkılması ve gereğinin yapılması bizim genelgelerimizle desteklenen bir süreçtir" dedi.

Bunun üzerine Kahramanmaraş Valiliği'nin koordinesinde başlatılan çalışmalar kapsamında Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından bu zamana kadar 80 metruk bina iş makineleriyle yıkıldı.

Yıkım çalışmaları hakkında açıklama yapan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, binaları yıktıktan sonra görüntü kirliliği olmaması için enkazı da taşıdıklarını belirterek, "İlçemiz sınırları içerisinde bu şekilde metruk kalmış ve yanlış amaçlar için kullanılan binaları İçişleri Bakanlığımızın talimatı, Kahramanmaraş Valiliğimizin de direktifleriyle yıkıyoruz. İlçemiz sınırları içerisinde çevresine ve mahalle sakinlerine zarar veren bu şekilde binaların tamamını yıkma hedefimiz var. Bu minvalde çalışmalarımızı devam ettireceğiz" diye konuştu.

Bakan Soylu kutladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter sayfasından belediyenin yıkım çalışmalarını alkış emojileriyle paylaşarak belediyeyi çalışmalarından dolayı kutladı.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 14:36
  1. Kahramanmaraş
  2. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  3. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay
  4. Metruk binaların yıkımı
  5. Dulkadiroğlu Belediyesi
  6. yıkım işlemi
  7. Kutlama

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  • ismail mehteranismail mehteran24 dk önce
    diger ILCEDE BIR TEK O KALDI .. baslikli habere yorum yapilmiyor buraya yazmak istedim.Kalayci ustasi is bulamiyor, oda normal diger cesit kab ürünleri cogaldi, aluminyumu, paslanmaz celiklisi.... amaaslinda ustaya cevresindeki otosanayindekiler yardim edebilir, mutfak ürünlerindekromlanmis ürünler azaldi, ama motor sektöründe, motorkapaklarini mesela motorbisiklette ve otomobilde, bu parcalari kromlayabilir aslinda, cokda güzel olur, bunu kendi yapmak isteyen cok piyasada, cünkü kromlu motorkapaklari cok gösterisli oluyor, ama kalayi, yani krom nasil islenir demire bilen yok, tecrübe yok... simdi adam yaslanmis, adam kendisi gidip bu isi belki bulamayabilir, ama dedigim gibi motorcular modifiyecileryardim edebilir.

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