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Gündem Metropollerde bombalı eylem hazırlığı yapan 2 terörist yakalandı
Gündem

Metropollerde bombalı eylem hazırlığı yapan 2 terörist yakalandı

Jandarma'nın Suriye ve Şanlıurfa'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda biri Resulayn'da diğeri ise Ceylanpınar'da iki terörist çok sayıda patlayıcı ile yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-21 14:25:00 -
Metropollerde bombalı eylem hazırlığı yapan 2 terörist yakalandı

Suriye ve Şanlıurfa'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, vatandaşların canına kast etmeyi planlayan 2 PKK'lı terörist, üzerlerindeki 3 kiloluk patlayıcıyla kıskıvrak yakalandı. Ayrıca patlayıcıları taşımaya yardım ettikleri belirlenen 7 şüpheli daha gözaltında.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Suriye'de bulunan üst düzey PKK/PYD/ YPG terör örgütü mensuplarının talimatıyla Türkiye'de sansasyonel amaçlı bombalı eylemler yapmak maksadıyla bir grup teröriste özel eğitim verilerek yasa dışı yollarla sokulacağı bilgisi üzerine, Jandarma İstihbarat Komutanlığı harekete geçti.

Özel ekibin takibindeydiler

Eylem yapacak teröristlerin bulunması için özel ekip oluşturuldu. Özel ekip, 2 PKK'lı teröristi tespit ederek takibe aldı. Jandarma tarafından Suriye Resulayn ve Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 terörist yakalandı. Operasyonda, uzaktan komuta edilerek patlatılan 3 kilo C-4 patlayıcı madde, bomba yapımında kullanılan çok sayıda malzeme, ateşleyici ve başlatıcı düzenekler ile elektronik materyal ele geçirildi.

Suriye'de eğitim almışlar

Ayrıca teröristlere patlayıcıların taşınmasında yardım eden 7 şüpheli de gözaltına alındı. Teröristlere, metropollerin başta olduğu yerlerde eylem yapma talimatının Suriye Haseke'de bulunan üst düzey bir örgüt mensubu tarafından verildiği belirlendi.

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