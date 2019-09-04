0553 313 94 23

Metrogarden’da çocuk müzikalleri başlıyor

Minik misafirleri için çocuk müzikallerine ev sahipliği yapacak olan Metrogarden AVM’de çocuk müzikalleri başlıyor.

04 Eylül 2019 Çarşamba 14:27
Metrogarden’da çocuk müzikalleri başlıyor

Minik misafirleri için çocuk müzikallerine ev sahipliği yapacak olan Metrogarden AVM’de çocuk müzikalleri başlıyor.


Ümraniye, Sancaktepe ve Çekmeköy’ün odak noktasında bulunan Metrogarden AVM, çocuk müzikalleri ile çocuklar için keyifli ve öğretici bir yolculuğun kapılarını aralıyor. Eylül ayı itibarıyla başlayacak müzikaller Ekim ayının sonuna kadar her cumartesi 15.00 - 15.45 ve 17.00 - 17.45 saatleri arasında Metrogarden AVM’nin zemin katında ücretsiz sahnelenecek. 7 Eylül’de Çalışkan Karıncalar adlı oyunla başlayacak müzikal programı, 14 Eylül’de Mavi Şehir, 21 Eylül’de Pinokyo, 28 Eylül’de ise Sevimli Panda oyunlarıyla devam edecek.


Çocuk müzikalleri, çocukların zihinsel gelişimlerine katkı sağlayacak ipuçları verirken aynı zamanda hayal dünyalarının sınırsızlığını keşfedecekleri eğlenceli bir yolculuğa çıkaracak. Çocuklar okuduğu ya da dinlediği hikayelerdeki karakterler hakkında yorum ve çıkarımlar yaparak dürüst ve çalışkan olmayı, sevginin ve dostluğun önemini öğrenecek.


Vatan Caddesi ile E5’in kesiştiği noktada, Bayrampaşa Metro İstasyonu’nun hemen yanında bulunan Axis İstanbul AVM, ağustos ayında aileler ve çocukları için dopdolu bir program hazırladı. Axis İstanbul AVM’de her hafta sonu düzenlenecek birbirinden renkli etkinliklerle keyifli anlar ikiye katlanıyor.


Masal anlatımı; anlatan kişi ve çocuk arasında kurulan iletişim, çocuğun bütün zihinsel faaliyetlerini harekete geçiriyor, okuduğu veya dinlediği masallardaki karakterler hakkında hayaller kuran çocuk, olayların gelişimine göre iyiyi ve kötüyü, doğruyu ve yanlışı ayırt etmeyi öğreniyor. Günümüzde yoğun iş tempoları nedeniyle çocuklarına masal okumak için vakit bulamamaktan yakınan aileler hafta sonu çocuklarıyla Axis İstanbul AVM’de masal yolculuğuna çıkıyor.


Masal okumaları, 4 Ağustos Cumartesi saat 14.00’da başlayacak ve birer saatlik seanslarla 17.00’ye kadar devam edecek. Etkinlik 11, 18 ve 25 Ağustos tarihlerinde de aynı saatler arasında düzenlenecek. Müzikal programı ise 5 Ağustos Pazar günü saat 15.00 - 15.45 ve 17.00 - 17.45 saatleri arasında dış görünüşün değil, akıl ve zekanın öneminin anlatılacağı “Bir Tavuğun Günlüğü” adlı müzikalle start verecek.


12 Ağustos’ta, yalanın yalnızca yalan söylenene değil, kişinin kendisine de zarar verdiğini anlatacak “Meyve Bahçesi”; 19 Ağustos’ta, kendi yeteneklerimizi keşfederken arkadaşlarımızın önerilerini de dikkate almamız gerektiğinin anlatılacağı Mavinin Rüyası ve son olarak 26 Ağustos’ta sokaklarda yaşayarak zor şartlarda yaşamını sürdürmeye çalışan, bize her daim dost olan sokak hayvanları ile çocuklara hayvan sevgisini aşılayarak duyarlı birer insan olmalarını amaçlayan Sokak Köpekleri Müzikali çocukları hem eğlendirecek hem öğretecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 14:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aksaray’da ilçenin özel fahri bekçisine başarı belgesi verildi
    1. Aksaray’da ilçenin özel fahri..
    2. Diyarbekirspor’da bilet fiyatları..
    3. Katil Netanyahu bakanlığa doymuyor!..
    4. Spot piyasada elektrik fiyatları
    5. 67 yıl hapis cezası bulunan suç örgütü..
    6. İBB'den zam açıklaması
    7. PKK'nın 1,5 ay önce kaçırdığı kız..
    8. Irak petrol ihracatı için ada inşa..
    9. "Masum insanların delil olmadan..
    10. Ata Tohumu Projesi tanıtım toplantısı
    11. 2019 TEKNOFEST ne zaman hangi tarihte?
    12. Deniz altındaki elektrik arızalarına..
    13. KoçSistem ve KoçDigital'e Stevie'den..
    14. Karnından 250 gram eroin çıktı
    15. İESOB’dan Aliağa Kaymakamı Tekin’e..
    16. Taksiciler kirli sokak köpeğini..
    17. Elazığ'da korkutan yangın! 70 ton yandı
    18. Taraftarlardan futbolculara tatlı..
    19. Denizaltı elektriği UEDAŞ robotuyla..
    20. CHP PM Toplantısı
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!