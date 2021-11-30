Metroda, Kur’an okuyan kişiye iğrenç taciz

Münübe Yılmaz

Avrupa’da günden güne artan İslamofobi, Müslümanların ibadetlerine müdahale etme noktasına kadar vardı. Sözde “demokrasinin beşiği” olarak nitelendirilen İngiltere’nin Londra şehrinde metroda sessiz bir şekilde Kur’an okuyan bir yolcu, İslam düşmanı ırkçı bir yolcunun sözlü tacizine uğradı. Skandal olay, geçtiğimiz günlerde Tower Hill yakınlarındaki District hattında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yumuşak bir tonla Kur'an okuyan kişiye birden bağırmaya başlayan ve “Burası Hristiyan bir ülke. Bizim görgü kurallarımıza ve işlerimizi yapma şeklimize uygun davranın” diye çıkışan hazımsız İngiliz, karşısındaki kişiye ayrıca “Saygın yok. Mahremiyetimi ve alanımı ihlal ettin. Ben buradaydım ve ‘Yapabilir miyim’ diye sorma nezaketini bile göstermedin" diyerek yavuz hırsızlığa soyundu. Yaşadığı şokla ilgili konuşan Müslüman ise “O kişi, beni en temel hakkımdan mahrum etmek istedi. Birçok kez onu görmezden gelmeye çalıştım. Tek istediğim her sabah yaptığım gibi Kur’an'ımı okumaktı. Onun ideolojisi ve eylemlerinin başkaları üzerinde büyük etkisi olabileceğini düşünüyorum. Umarım hatalarını anlar ve yolunu değiştirir. Allah onu doğru yola iletsin” dedi. İngiliz Ulaştırma Polisi olayı araştırdıklarını söyledi ancak daha fazla açıklama yapmadı. Olayın görüntüleri Twitter hesabı @TooMuchSuugo'da yayınlandı.