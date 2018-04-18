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Metrobüs'te iğneli saldırı dehşeti!

İstanbul'da metrobüs yolculuğu esnasında bir hemşire ile tartışma yaşayan Ercan P. isilmi yolcu tartıştığı kadın tarafından şırıngayla saldırıya uğradı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 15:22
Metrobüs'te iğneli saldırı dehşeti!

İddialara göre Ercan P., evine gitmek için metrobüse bindi. Yanına oturan hemşire Semra H., ise kendisini itti. Ercan P., kadına durumu sormak istedi. Ancak bu sırada Semra H.'nin çantasında bir şeyler aradığını fark etti.
Çantasından bir anda şırınga çıkaran genç kadının bacağına iğne saplamasıyla da şoka girdi. Neye uğradığını şaşıran Ercan P., "Metrobüste AIDS bulaştıran kadın var" diye bağırdıktan sonra, iğneyi çıkarıp durumu sivil polislere bildirdi.

İĞNEDE HASTALIK OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Yakalanan kadın, Ercan P.'nin sürekli hareket etmesine sinirlendiği için şırıngayı batırdığını söyledi. Hastaneye giden Ercan P. ise şırıngadan kendisine herhangi bir hastalık bulaşmadığının tespit edilmesini istedi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonrası iğnede bir hastalık olmadığı tespit edildi.

İĞNE SİLAH KABUL EDİLDİ

Mahkeme, Semra H.'yi 120 gün para cezasına çarptırdı. Enjektör iğnesini de silah kabul etti. Cezayı 180 gün para cezasına çevirdi. Semra H.'nin 3000 liralık para cezasının beş yıl süreyle denetim altında tutulmasına hükmetti.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 15:22
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