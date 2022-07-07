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Yerel Metrobüste genç kadının fotoğrafını çekti! O anlar kamerada
Yerel

Metrobüste genç kadının fotoğrafını çekti! O anlar kamerada

Metrobüste genç kadının fotoğrafını çekti, fark edilince “Tamam sileceğim” dedi

Yeniakit Publisher
2022-07-07 13:23:00 - 2022-07-07 13:30:14

Beylikdüzü-Avcılar istikametinde ilerleyen metrobüste bir kadının fotoğraflarını çektiği iddia edilen şahıs, vatandaşlar tepki gösterince yakayı ele verdi. “Tamam, sileceğim” diyerek kendini savunan şüpheli, bekçiler tarafından gözaltına alındı. Yaşanan kavga anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam 22:00 sıralarında Beylikdüzü-Avcılar istikametinde ilerleyen metrobüste meydana geldi. İddiaya göre, erkek şüpheli Avcılar Cihangir Mahallesi durağına geldiği sırada yanında oturan kadının gizlice resmini çekmeye başladı. Bu durumu farkeden bir başka yolcu, adama tepki göstererek bağırmaya başladı. Fotoğrafı çekilen kadının, adamın üzerine yürümesiyle bir anda metrobüs karıştı. Diğer yolcularda olaya dahil olarak şüpheliye tepki gösterdiler. Olaya maruz kalan kadının, “Milletin bacaklarını çekmeye utanmıyor musun? demesine ise, şüphelinin “tamam sileceğim” demesi pes dedirtti. İhbar üzerine olay yerine gece bekçileri gelerek şüpheliyi gözaltına aldılar. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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