  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Metrobüste çıkan yangın nedeniyle seferler aksadı
Aktüel

Metrobüste çıkan yangın nedeniyle seferler aksadı

Yeniakit Publisher
2020-11-17 21:28:31 -
Metrobüste çıkan yangın nedeniyle seferler aksadı

İSTANBUL (AA) - Uzunçayır durağı yakınlarında bir metrobüsün motor kısmında çıkan yangın, seferlerde aksamaya neden oldu.

Alınan bilgiye göre, içinde yolcu bulunmayan bir metrobüsün motor kısmından duman yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu şoföre bildirdi. Bunun üzerine şoför, metrobüsü durdurarak yol kenarına park etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri metrobüsteki yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde kısa süreli bir aksama yaşandı.

Yol yardım ekiplerinin motoru yanan metrobüsü güvenli bölgeye çekmesiyle seferler normale döndü.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İngiltere’den tüm dünyaya duyuru! ‘Bu şey virüsü yok ediyor’
Korona Virüs

İngiltere’den tüm dünyaya duyuru! ‘Bu şey virüsü yok ediyor’

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve grip dahil temas halinde virüsleri öldürdüğü öne sürülen maske geliştirildi. Maskeyi tasarla..
Bir belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı
Gündem

Bir belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı

Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Savcı Sayan’dan, Ali Babacan’a tokat gibi cevap
Gündem

Savcı Sayan’dan, Ali Babacan’a tokat gibi cevap

Muhaliflerin gözdesi olmak için enteresan çıkışlara imza atan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın söylemine, Ağrı Belediye Başkanı Sav..
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay