Metrobüsler kalkıyor! Yerine bakın ne geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Söğütlüçeşme - Beylikdüzü metrobüs hattının yerine troleybüs hattı kurmayı hedefliyor.

İBB Meclisi İYİ Parti Grup Sözcüsü ve Trafik ve Ulaşım Komisyonu Üyesi Dr. Suat Sarı, söz konusu değişiklik planına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Proje mevcut araçların değişimini ve yoğunluğun azaltılmasını amaçlıyor.

İBB Meclisi İYİ Parti Grup Sözcüsü ve Trafik ve Ulaşım Komisyonu Üyesi Dr. Suat Sarı Beylikdüzü-Söğütlüçeşme istikametinde toplu taşıma hizmeti veren metrobüslerin 1,5 milyon kilometreye ulaştığını belirtti.

Troleybüs araçlarlarla ilgili olarak 2020 başında Belçika ve Hollanda'da bazı firmalarla görüşmeler yapıldığı belirtildi.

Sarı, “İstanbul'a şu anda bununla ilgili bir çalışma yapılıyor, elektrikli olacağı için kaç kilometrede bir trafo koyacağız, nasıl bir maliyet çıkar bunlara bakıyoruz. Bunun en büyük avantajı dizel motorlarla aynı şekilde değerlendirilemiyor olması; çünkü dizeller 1,5 milyon kilometreye gelmiş ve bakım onarım kabul etmiyor, aracı değiştirmek gerekiyor’’ dedi.

Sarı, elektrikli araçlarla daha fazla kilometre yapıldığını belirterek, ‘’En önemlisi de elektrikli araçlar seri motorlar olduğu için troleybüsteki motorlar yokuşta her türlü fosil yakıtlı dizel, benzin ve diğer yakıtlardan daha hızlı çıkabiliyor ve motor aşınmıyor” diye konuştu.

Troleybüsün Metrobüs kapasitesinin 2 katı yolcu taşıdığı vurgulandı.