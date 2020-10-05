  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Metrobüsler kalkıyor! Yerine bakın ne geliyor
Teknoloji

Metrobüsler kalkıyor! Yerine bakın ne geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Söğütlüçeşme - Beylikdüzü metrobüs hattının yerine troleybüs hattı kurmayı planlıyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 18:04:00 -
Metrobüsler kalkıyor! Yerine bakın ne geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Söğütlüçeşme - Beylikdüzü metrobüs hattının yerine troleybüs hattı kurmayı hedefliyor.

İBB Meclisi İYİ Parti Grup Sözcüsü ve Trafik ve Ulaşım Komisyonu Üyesi Dr. Suat Sarı, söz konusu değişiklik planına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Proje mevcut araçların değişimini ve yoğunluğun azaltılmasını amaçlıyor.

İBB Meclisi İYİ Parti Grup Sözcüsü ve Trafik ve Ulaşım Komisyonu Üyesi Dr. Suat Sarı Beylikdüzü-Söğütlüçeşme istikametinde toplu taşıma hizmeti veren metrobüslerin 1,5 milyon kilometreye ulaştığını belirtti.

Troleybüs araçlarlarla ilgili olarak 2020 başında Belçika ve Hollanda'da bazı firmalarla görüşmeler yapıldığı belirtildi.

Sarı, “İstanbul'a şu anda bununla ilgili bir çalışma yapılıyor, elektrikli olacağı için kaç kilometrede bir trafo koyacağız, nasıl bir maliyet çıkar bunlara bakıyoruz. Bunun en büyük avantajı dizel motorlarla aynı şekilde değerlendirilemiyor olması; çünkü dizeller 1,5 milyon kilometreye gelmiş ve bakım onarım kabul etmiyor, aracı değiştirmek gerekiyor’’ dedi.

Sarı, elektrikli araçlarla daha fazla kilometre yapıldığını belirterek, ‘’En önemlisi de elektrikli araçlar seri motorlar olduğu için troleybüsteki motorlar yokuşta her türlü fosil yakıtlı dizel, benzin ve diğer yakıtlardan daha hızlı çıkabiliyor ve motor aşınmıyor” diye konuştu.

Troleybüsün Metrobüs kapasitesinin 2 katı yolcu taşıdığı vurgulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ali Erbaş'tan 'Ayasofya Camii' müjdesi! Erdoğan açılıştan sonra bakın ne yapmış
Gündem

Ali Erbaş'tan 'Ayasofya Camii' müjdesi! Erdoğan açılıştan sonra bakın ne yapmış

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen “Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Sempozyumu”nun kapanışında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. ..
Ekrem İmamoğlu, İBB'nin kapısını bakın kimlere açtı
Siyaset

Ekrem İmamoğlu, İBB'nin kapısını bakın kimlere açtı

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile işbirliği yapan CHP'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şehir Tiyatroları'nın kapısını teröristler i..
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması
Gündem

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Patriot ya da başka hava savunma s..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay