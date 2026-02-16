  • İSTANBUL
Yerel Metrobüs ve ambulans motokuryeye kalkan oldu
Yerel

Metrobüs ve ambulans motokuryeye kalkan oldu

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Metrobüs ve ambulans motokuryeye kalkan oldu

İSTANBUL'da etkili olan fırtına nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde ilerlemekte güçlük çeken motokuryeye, trafikte seyreden ambulans ve metrobüs eşlik ederek güvenli şekilde ilerlemesini sağladı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde dengesini korumakta zorlanan motokuryeye, ambulans ve metrobüs hızlarını düşürerek kalkan oldu. Motosiklet sürücüsü, rüzgarın etkisini azaltmak amacıyla araçların arasında ilerledi. Köprüyü herhangi bir olumsuzluk yaşamadan geçen motokurye, kendisine yardımcı olan şoförlere korna çalarak teşekkür etti.

Öte yandan motokuryenin köprü üzerindeki ilerleyişi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)

