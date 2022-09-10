9 Eylül Cuma akşamı 18.40’ta Avcılar’da metrobüs kazası yaşandı. 4 metrobüs birbirine girerken 99 kişi yaralandı. Peki, olay neden yaşandı, kimin ihmali var?

Metrobüs kazanı neden yaşandı?

Olayın metrobüs şoförlerinden birinin fenalaşması ve direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşandığı öğrenildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 metrobüsün çarpıştığı ve 99 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlattı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada da kazada yaralanan 50 kişinin, ambulanslarla hastaneye sevk edildiği, 49 yaralının ise kendi imkanlarıyla hastanelere giderek ayakta tedavi gördüğü belirtildi. İETT'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Yolcularımızın tedavileri devam ediyor, yakından takip ediyoruz. Şimdilik hayati tehlikesi olan yolcumuz bulunmuyor. Metrobüs hattını açma çalışmamız da tamamlanmak üzere. Kazanın sebebi teknik ekiplerce araştırılıyor." ifadeleri kullanıldı.