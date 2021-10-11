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Gündem Metrobüs arızası hattı kilitledi
Gündem

Metrobüs arızası hattı kilitledi

CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İstanbul'da ulaşım adeta can çekişiyor. Mega kentin ulaşım yükünü büyük ölçüde üstlenen Metrobüs arızası nedeniyle Beylikdüzü hattında araç kuyruğu oluştu.

Yeniakit Publisher
2021-10-11 17:35:00 -
Metrobüs arızası hattı kilitledi

Seçim öncesi "her şey çok güzel olacak" yalanıyla vatandaşları kandıran CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İstanbul'da ulaşım adeta çığrından çıktı.

Otobüslerin yolda kaldığı tramvayların raydan çıktığı megakentte metrobüslerde de zaman zaman meydana gelen sorunlar, vatandaşları mağdur ediyor.

Metrobüs hattında uzun araç kuyruğu

Alınan bilgiye göre, Zincirlikuyu-Beylikdüzü yönünde hareket eden bir metrobüs, Beylikdüzü Belediye durağında arızalandı.

Yolcular, arkadan gelen diğer metrobüse alınırken, arıza nedeniyle Beylikdüzü yönündeki metrobüs hattında uzun araç kuyruğu oluştu.

Arızalanan metrobüsün çekilmesinin ardından, bir süre aksayan seferler normale döndü.

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