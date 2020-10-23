Metro Türkiye çalışanlarından küçük işletmelere 750 bin TL'lik destek

İSTANBUL (AA) - Kendi İşim Günü'nü kutlayan Metro çalışanları, küçük işletmelere destek olmak için Türkiye'de 750 bin TL'yi aşan alışveriş yaptı.

Metro'dan yapılan açıklamaya göre şirket, faaliyet gösterdiği ülkelerde Kendi İşim Günü'nü 5'inci kez kutladı.

Her yıl Ekim ayının ikinci salı günü, dünyanın farklı yerlerindeki işletme sahipleriyle birlikte Kendi İşim Günü'nü kutlayan Metro çalışanları, bu yıl ki kutlamalarda işletmeleri ziyaret ederek yaptıkları alışverişler ile bu zorlu dönemde onların yanında yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Metro Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Sinem Türüng, Metro Türkiye olarak işletme sahipleriyle güçlü bağlar kurmaya, her gün onların başarısına katkıda bulunmaya çalıştıklarını aktardı.

Kendi işinin sahibi işletmecileri desteklemek, küçük işletmelerin bilinirliğini artırmak ve bu işletmelerin ekonomideki yerinin önemi konusunda farkındalık yaratmak için çalışmalar yaptıklarını belirten Türüng, şunları kaydetti:

"Her zaman olduğu gibi Kovid-19 döneminde de bu işletmelerin yanında yer alarak onlara destek olduk. Pandemi döneminde 'Küçük İşletmem İçin' projemizle yeme-içme sektöründeki 1500 küçük işletmeye 8 milyon TL'lik ürün ve hizmet yardımı sağlamıştık. Kendi İşim Günü'nde de işletmelere verdiğimiz desteğin kapsamını genişleterek kuaförler, bakkallar gibi pandemide faaliyetlerini durduran ya da azaltan işletmelerin de yanında olmayı amaçladık.

Böylece Türkiye'nin dört bir yanındaki küçük işletmelere 750 bin TL'den fazla maddi destek sağlamış olduk. Çalışanlarımızla birlikte bu zorlu süreçte farklı sektörlerden işletmelerin de yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz. 30 yıldır olduğu gibi bundan sonraki süreçte de küçük işletmelerin yanında olmaya devam edeceğiz."

Açıklamada verilen bilgilere göre, Metro Türkiye, 21 şehirde 37 mağazasında görev alan çalışanlarıyla işletmelere destek olmak üzere bir inisiyatife imza attı.

Bu kapsamda, 13 Ekim'e özel her çalışana, sık ziyaret ettikleri yeme-içme işletmeleri, bakkallar, kuaförler gibi küçük işletmelerden alışveriş yapmaları için maddi kaynak sağladı.

Metro Türkiye'nin 4 bin 200 çalışanı, küçük işletmelerde şirketin ayırdığı 750 bin TL'yi aşan harcama yaparak yerli ekonomiye destek oldu. Dünya genelinde ise 90 bin aşkın Metro çalışanı işletmelerden 2 milyon avroluk alışveriş yaptı.