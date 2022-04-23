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Ekonomi Metro, Metrobüs, Marmaray, Tramvay, Adalar, İETT bugün ücretsiz mi? 23 Nisan ulaşım saat kaça kadar bedava?
Ekonomi

Metro, Metrobüs, Marmaray, Tramvay, Adalar, İETT bugün ücretsiz mi? 23 Nisan ulaşım saat kaça kadar bedava?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 102. kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını yurt genelinde kutlanıyor. 23 Nisan nedeniyle İstanbul’da vatandaşlar Metro, Metrobüs, Marmaray, Tramvay, Adalar, İETT ücretsiz olup olmadığını sorguluyor. Peki Metro, Metrobüs, Marmaray, Tramvay, Adalar, İETT bugün (23 Nisan) ücretsiz mi, ulaşım bugün bedava mı?

Yeniakit Publisher
2022-04-23 11:25:00 - 2022-04-23 11:26:09
Metro, Metrobüs, Marmaray, Tramvay, Adalar, İETT bugün ücretsiz mi? 23 Nisan ulaşım saat kaça kadar bedava?

23 Nisan 2022 Cumartesi günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle İstanbul’da toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada elektronik bilet sistemine tabii olan araçların ücretsiz olarak hizmet vereceği duyuruldu. İBB'nin açıklamasında şöyle denildi:  "23 Nisan 2022 Cumartesi günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan İETT, Metro, Füniküler, Tramvay, Şehir Hatları Vapurları ve toplu ulaşıma entegre Özel Deniz Motorları'na ulaşım ücretsiz olacaktır. Tüm İstanbullular, toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanabileceklerdir."

Marmaray bugün ücretsiz mi?

Ulaştırma Bakanlığı da Marmaray trenlerinin gün boyuna ücretsiz olacağını açıkladı. Anadolu ve Avrupa yakasında köprü görevi gören Marmaray'ın durumu hakkında kurumun Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede şu ifadeler kullanıldı: "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun. MARMARAY trenlerimiz 23 Nisan saat 00.01'den 23.59'a kadar ücretsiz hizmet verecektir. İyi yolculuklar dileriz."

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