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Yerel Metro İstanbul duyurdu! 1 hafta kapalı kalacak
Yerel

Metro İstanbul duyurdu! 1 hafta kapalı kalacak

Yeniakit Publisher
2023-12-22 09:20:00 -
Metro İstanbul duyurdu! 1 hafta kapalı kalacak

Metro İstanbul, bakım çalışmaları nedeniyle Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki seferlerin 21-28 Aralık tarihleri arasında Kabataş-Güngören istasyonlarından yapılacağını duyurdu. Metro İstanbul, Kabataş-Bağcılar tramvay hattının bir hafta süreyle bakım çalışmaları için kapatılacağını duyurdu.

Metro İstanbul, bakım çalışmaları nedeniyle Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki seferlerin 21-28 Aralık tarihleri arasında Kabataş-Güngören istasyonlarından yapılacağını duyurdu. Metro İstanbul, Kabataş-Bağcılar tramvay hattının bir hafta süreyle bakım çalışmaları için kapatılacağını duyurdu.

BİR HAFTA SÜRECEK

Seferlerin 21-28 Aralık tarihleri arasında saat 23.00'ten işletme bitimine kadar Kabataş-Güngören istasyonları arasında yapılacağı belirtildi.

İETT ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattımızda, hat bakım çalışmaları nedeniyle seferlerimiz 21-28 Aralık tarihleri arasında saat 23.00'ten işletme bitimine kadar Kabataş-Güngören istasyonları arasında yapılacaktır. Güngören-Bağcılar istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilecektir." ifadelerine yer verildi.

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler 00.00'da sona eriyor.

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