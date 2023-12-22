Metro İstanbul duyurdu! 1 hafta kapalı kalacak
Metro İstanbul, bakım çalışmaları nedeniyle Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki seferlerin 21-28 Aralık tarihleri arasında Kabataş-Güngören istasyonlarından yapılacağını duyurdu. Metro İstanbul, Kabataş-Bağcılar tramvay hattının bir hafta süreyle bakım çalışmaları için kapatılacağını duyurdu.
Metro İstanbul, bakım çalışmaları nedeniyle Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki seferlerin 21-28 Aralık tarihleri arasında Kabataş-Güngören istasyonlarından yapılacağını duyurdu. Metro İstanbul, Kabataş-Bağcılar tramvay hattının bir hafta süreyle bakım çalışmaları için kapatılacağını duyurdu.
BİR HAFTA SÜRECEK
Seferlerin 21-28 Aralık tarihleri arasında saat 23.00'ten işletme bitimine kadar Kabataş-Güngören istasyonları arasında yapılacağı belirtildi.
İETT ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattımızda, hat bakım çalışmaları nedeniyle seferlerimiz 21-28 Aralık tarihleri arasında saat 23.00'ten işletme bitimine kadar Kabataş-Güngören istasyonları arasında yapılacaktır. Güngören-Bağcılar istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilecektir." ifadelerine yer verildi.
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler 00.00'da sona eriyor.