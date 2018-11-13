Metro arıza yaptı! Seferler yapılamıyor
İstanbul'da Yenikapı-Havalimanı metro hattındaki arıza nedeniyle metro seferleri bir süreliğine durduruldu.13 Kasım 2018 Salı 11:09
İstanbul, Yenikapı-Havalimanı metro hattındaki teknik bir arıza nedeniyle Kocatepe-Merter ile Yenikapı-Kirazlı seferleri yapılamıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M1A Yenikapı-Havalimanı Hattında meydana gelen teknik bir arızadan dolayı Kocatepe-Merter Istasyonları ve M1B Yenikapı-Kirazlı Hattında sefer yapılamamaktadır" denildi.
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