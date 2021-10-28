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Gündem Metiner’den Kılıçdaroğlu’na ‘ihanet’ tepkisi: HDP, CHP’yi rehin almış durumda!
Gündem

Metiner’den Kılıçdaroğlu’na ‘ihanet’ tepkisi: HDP, CHP’yi rehin almış durumda!

Suriye ve Irak tezkeresine ‘hayır’ oyu veren CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılılçdaroğlu’nun “Tezkereye evet demek Cumhuriyet’e ihanettir’ sözlerini yeniakit.com.tr’ye değerlendiren AK Partili Mehmet Metiner, “Kılıçdaroğlu CHP’si bugün PKK’nın partisi HDP’nin elinde siyasi bir rehine dönüşmüş durumda. Eğer ağzından çıkanı kulağı duyuyorsa kendisini ve partisini Cumhuriyete ihanetle suçladığını fark ederdi.” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 22:13:00 - 2021-10-28 22:21:07
Metiner’den Kılıçdaroğlu’na ‘ihanet’ tepkisi: HDP, CHP’yi rehin almış durumda!

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun, “ihanet” sözlerine tepki yağıyor. 

“HDP, CHP’yi rehin almış durumda”

TBMM'ye sunulan, Suriye ve Irak'a Türkiye'nin asker gönderme süresini 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkere tartışmalarını Kılılçdaroğlu alevlendirdi. “Cumhuriyet’e ihanettir” sözlerine ilişkin yeniakit.com.tr’ye konuşan Mehmet Metiner, şunları söyledi:

“Eğer ağzından çıkanı kulağı duyuyorsa kendisini ve partisini Cumhuriyete ihanetle suçladığını fark ederdi. HDP, CHP’yi rehin almış durumda.” 

“CHP-HDP ittifakı Türkler için de Kürtler için de tehlikelidir”

AK Parti, MHP ve İyi Parti oylarıyla kabul edilen tezkerenin Türkiye’nin bekasına yönelik tarihi önemde olduğuna dikkat çeken Mehmet Metiner, sözlerini şöyle tamamladı:

“Kemal Bey, o sözleriyle aslında ayrıca ittifak ortağı İyi Parti’yi suçlamıştır. Kemal Bey 2015’ten 2020’ye kadarki tüm fezlekelere ‘evet’ dediğini unutmuşsa hatırlatmış olalım. ‘Hayır’ dediği tezkerenin metni ile ‘Evet’ dediği tezkerelerin metni birebir aynı. Kemal Bey ‘Evet’ demenin Cumhuriyet’e ihanet olduğuna inanıyorsa evvela kendisi daha önceki tezkerelere niçin ‘evet” dediğini çıkıp açıklamalıdır. Kılıçdaroğlu CHP’si bugün PKK’nın partisi HDP’nin elinde siyasi bir rehine dönüşmüş durumda. Bunu örtbas etmek için yaptığı her açıklama kendisini siyaseten dibe batırıyor. CHP-HDP ittifakı Türkler için de Kürtler için de çok tehlikelidir. CHP-HDP ittifakına herkesin çok dikkat etmesi gerekir.” 



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Yorumlar

hiçte öyle değil

bugün onlara don lastiği olan cehape var geçmişte sehape vardı? hiçbir zaman ayrılmadılar.
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Hamza

İpe hayırlı olsun bakalım ikiz oldular
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