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Gündem

Metiner'den darbe sever CHP'lilere muhteşem ayar

AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, katıldığı bir televizyon programında darbe imasında bulunan CHP'li isimlere sert tepki göstererek CHP'nin genlerinde darbecilik olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 12:33:00 -

AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, CNN Türk'te Başak Şengül'ün sunup yönettiği Akış Çemberi programına konuk oldu. Programda CHP'li Özgür Özel ve Canan Kaftancıoğlu'nun darbe iması yaptıkları skandal konuşmaları ele alındı. 

"CHP'nin genlerinde darbecilik var"

Metiner konuşmasında CHP'lilerin skandal darbe imalarına çok sert tepki gösterdi. 1960 darbesinin arkasında CHP'nin olduğunu söyleyen Metiner CHP'nin genlerinde darbecilik olduğunu belirterek, "Seçim yoluyla iktidara gelemeyeceklerini anladıkları andan itibaren darbeden başka seçenek CHP'nin aklına gelmez" dedi. 'Darbe olursa tankların önüne ilk ben çıkarım diyen Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz darbe girişiminde sessiz kaldığını ifade eden Metiner, darbe püskürtüldükten sonra ise AK Parti'nin sivil darbe yapmakla suçlandığını belirterek sert tepki gösterdi.

 

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Yorumlar

Aydın

Ayar güzel de, karşı tarafta yalama olma durumu var, ona ne çare var?
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sukru

Sadece chp,mi darbeci.Darbeden yararlanan birsürü oluşum var.Ve hepside darbeye aşeriyor.Bunların büyük çoğunluğu bürokrat.Mesela baroyu ele alalım.Hiçbir zaman darbe sonrasındaki kadar yoğun çalışmaları olmaz.Chp,gençleri kandırıp,gaz verip suça teşvik eder.Sonra baro üyeleri çocuğunu kurtarmak için köyde,kentte varını yoğunu satan ailelerin parasını cukkalar.Bunlar darbeci olmadında kim olsun.
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