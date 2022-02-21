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Aktüel Metin Yüksel Ümmetin fedaisi idi!
Aktüel

Metin Yüksel Ümmetin fedaisi idi!

Şehit Metin Yüksel şehadetinin 43. Yıldönümünde Fatih Camii’nde şehit edildiği yerde anıldı. Şehit Metin Yüksel Platformu tarafından düzenlenen anma programına Yüksel’i yakından tanıyan çok sayıda akıncı arkadaşı ve STK temsilcileri katıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ve yapılan duaların arkasından platform adına Recep Erol tarafından basın açıklaması okundu.

Yeniakit Publisher
2022-02-21 16:44:00 -
Metin Yüksel Ümmetin fedaisi idi!

Şehitlerin kutlu hatıralarına ve şeref dolu miraslarına sadakat ahdimizi bir kez daha tazeliyoruz diye başlayan açıklamada şu görüşlere yer verildi:

‘Şehidimizi şahsiyet ve mücadelesini tanımak ve kavramak için onun şehid olduğu dönemde ülkemizde, bölgemizde ve tüm dünyada hakk-batıl mücadelesinin serüvenine göz atmamız gerekmektedir. Zira şehidlerimiz aynı zamanda içinde yaşadıkları dönemin ve çağın adil şahitleridirler.

Şehit Metin Yüksel bu yönüyle bir umutmenbaı ve bir kurtuluş müjdesi idi. Onun iman ve bilinci, onun irade ve basireti, onun azim ve kararlılığı her türlü karamsarlığı, her türlü korku ve kaygıyı dağıtıyor, özellikle Müslüman gençler için engin bir cesaret ve moralin kaynağı oluyordu.

Merhum Erbakan hocamızın eğitim ve terbiyesinden geçen Şehid Metin Yüksel, İslam’ın oğlu, Kur’an’ın eri ve Ümmetin fedaisi idi. İslam davası onun canı, ruhu ve özü idi.’

Şehit Metin Yüksel Platformu’nun öncülüğünde gerçekleştirilen anma programı STK temsilcisi ve kanaat önderlerinin yaptığı kısa konuşmaların ardından sona erdi.

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