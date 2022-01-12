  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Metin Öztürk'ten Burak Elmas'a sert cevap
Spor

Metin Öztürk'ten Burak Elmas'a sert cevap

Metin Öztürk'ten Burak Elmas'a: "Biz de diğer aday da bir seçim çalışması içinde değiliz"

Yeniakit Publisher
2022-01-12 12:47:51 - 2022-01-12 12:47:51
Metin Öztürk'ten Burak Elmas'a sert cevap

Galatasaray eski başkan adaylarından Metin Öztürk, Galatasaray (GS) Başkanı Burak Elmas’ın bazı adayların seçime hazırlandıklarıyla ilgili açıklamasına cevap vererek, "Biz de diğer aday da bir seçim çalışması içinde değiliz" dedi.

Metin Öztürk'ten Burak Elmas'a sert cevap

Sırı kırmızılı klüp Galatasaray Başkanı Burak Elmas’in dün yaptığı basın toplantısında ’seçimden çıkan bazı adayların yeni seçime hazırlandıklarını biliyoruz’ açıklamasına Elmas ile birlikte seçimde yarışan Metin Öztürk cevap verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Öztürk, "Burak Başkan, başarısızlığını kamufle etmek için şimdi de bizi kullanmasın. Biz de diğer aday da bir seçim çalışması içinde değiliz" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay