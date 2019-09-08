Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?

AK Parti eski İstanbul milletvekili Metin Külünk, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "O annelerin feryadının çözüm adresi bir partinin kapısı değil, devletin kapısıdır" sözleri sonrası İP'li lidere dikkat çeken bir soru sordu.

Metin Külünk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meral Akşener “O annelerin feryadının çözüm adresi, bir partinin kapısı değil, devletin kapısıdır" sözleri ile yorumlamıştı. Böyle bir yaklaşım, şu haklı soruyu beraberinde getiriyor; Sn. Akşener, İçişleri Bakanlığı döneminizde dağa çıkışları siz mi organize ediyordunuz?" ifadeleri kullandı.

Meral Akşener ne demişti?

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, çocukları PKK tarafından kaçırılan ailelerin, Diyabakır'da HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapmasıyla ilgili olarak "Ağlayan sadece o annelerimiz değil, bütün milletimizdir. Bu acıyla feryat eden, 82 milyondur. Bu gerçeğin ışığında, bir anne olmanın yanında, Türkiye Cumhuriyeti'nde İçişleri Bakanlığı yapmış bir siyasetçi olarak uyarıyorum; O annelerin feryadının çözüm adresi, bir partinin kapısı değil, devletin kapısıdır" açıklamasını yapmıştı.

Metin Külünk'ten zor soru

Metin Külünk, Akşener'in açıklamalarına dikkat çeken bir yorum getirerek İYİ Parti liderine, "Sn. Akşener, İçişleri Bakanlığı döneminizde dağa çıkışları siz mi organize ediyordunuz?" sorusunu sordu.