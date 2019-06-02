Metin Külünk'ten 'İstanbul seçimi' yorumu: Sandıklar yeniden sayılsaydı, Binali Yıldırım başkandı

Serkan Çelik yeniakit.com.tr



26. Dönem İstanbul Milletvekili Metin Külünk, yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. İstanbul'da seçimlerin yenilenmesini değerlendiren Külünk, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin arkasındaki akıl, İstanbul'da örgütlü bir kanunsuzluk eylemi gerçekleştirdi. Bu kanunsuzluk eylemi, İstanbul seçmeninin iradesine yönelikti." dedi.

'Bizim talebimiz tüm sandıkların yeniden sayılmasıydı'

"Binali bey sandıklarda kazanmıştı ancak oyların tekrar sayılmaması ile sonuca ulaşılamadı." diyen Külünk, "Yüksek Seçim Kurulu kendisine ulaştırılan bilgi ve belgelere göre verdiği kararla 23 Haziran'da seçimlerin tekrarı ortaya çıktı. Bizim talebimiz bütün sandıkların tekrar sayılması yönündeydi." ifadelerini kullandı.

'Sandıklar yeniden sayılsaydı Binali Yıldırım başkan olacaktı'

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin arkasındaki akıl, YSK nın düzeni içinde sandık yöneticilerinin bir kısmı üzerinden operasyon hazırladı." ifadelerini kullanan Külünk, sözlerine şöyle devam etti:



"AK Parti'nin bu anlamdaki başvuruları maalesef YSK'dan geri dönmüş ve YSK seçimin tekrarlanmasına karar vermiştir. Aslında olması gereken seçimin tekrarı değil tüm sandıkların yeniden sayılmasıydı. Şayet sandıklar tekrar sayılmış olsaydı, şundan emin olunuz ki Sayın Binali Yıldırım başkan olacaktı."