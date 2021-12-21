Metin Külünk’ten dikkat çeken çağrı: Doların düştüğü saatlerde...

Eski milletvekili Metin Külünk, "Doların indiği saatlerde oluşan trafiğe bir bakılmalı" dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Metin Külünk, ekonomiye operasyon yapanlardan hesap sorulması gerektiğini belirtti.

Külünk şu ifadeleri kullandı:

"Hesap Sorulsun. Ekonomiye operasyon var diyorsak; o zaman operasyon yapanlar buna karşı tedbir alacak Liderin ve kurumların planını da bilmek isterler. Doların indiği saatlerde oluşan trafiğe bir bakılmalı; kriz yönetmede en onemli tedbirlerden biri dolar manipülasyonu yapanların nasıl örgütlendiğini yakalamak ve gereğini yapmaktır. Ve özellikle tedbir hazırlık sürecinde bilgi veya eylem zaafiyeti oluşmasın diye gerekli tedbirler alınmalı; suistimal eden varsa gereği yapılmalıdır. Bunu yakalamanın en pratik yöntemi; doların düştüğü süreçte liderin açıklama ve adımlarından önceki trafiği deşifre etmek lazım."