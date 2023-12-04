Metin Külünk'ten 1 Nisan sabahıyla ilgili flaş iddia! Herkesi şok edecek bir çıkış yaptı

Partiler yaklaşan yerel seçimler için seçim atmosferine iyiden iyiye girdi. Siyasilerden de seçimlere ilişkin çarpıcı açıklamalar geliyor. Son olarak AK Partili Metin Külünk katıldığı programda gündeme dair değerlendirmeler yaparken geçim sıkıntısıyla ve yerel seçimle alakalı dikkat çeken ifadeler kullandı.

Daireleri kim alıyor? Cep telefonlarını kaç kişi alabiliyor?

Külünk açıklamasında şu şekilde konuştu:

"Restoranlar dolu şimdi bizim bir takım arkadaşlarımız seçimden önce yaptılar bu hatayı. Efendim, şu kadar cep telefonu satılıyor, bu kadar daire satılıyor. Daireleri kim alıyor. Cep telefonlarını kaç kişi alabiliyor. Herkes Beşiktaş’ta sahilde yemek mi yiyebiliyor İstanbul’da… İstanbul’un çevresinde 10 milyonluk bir nüfus Beşiktaş ile eşit değil… Şişli’nin bir hattı ile, Üsküdar’ın bir hattı ile, Kadıköy’ün bir hattı ile eşit değil… Hatta Kartal’ın E-5’in üstü ile E-5’in altı denizin sahil… Birbiri ile eşit değil…"

1 Nisan sabahı...

Seçimlere de değinen Külünk "Şimdi bunu görmeden özellikle son finansal sıkıntılı sürecin alana direkt baskı yaptığının ortaya çıkardığı yüzde 60’lık bana göre bu insanların geçimle ilgili problemlerini görüp bunlara yönelik adım atılmadığı zaman bir de üstüne üstlük açık yüreklilikle ifade edeyim adaylar sürecinde ‘biz kimi koysak kazanır, merkezden belirledik gönderiyoruz bunu seçin’ üslubu ile hareket edilirse 31 Mart’ın ertesi 1 Nisan sabahı Türkiye’de erken seçim konuşulur" ifadelerini kullandı.

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