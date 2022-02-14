Metin Külünk AK Parti'nin oy oranını açıkladı

AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk, "AK Parti irade oy aralığı %38-40'tır. Hiçbir anket bu aralığı örtemez ve inkar edemez" dedi.

Twitter hesabından "Seçmene ve Ak Parti'ye anket tuzağı" başlığı altında çok sayıda paylaşım yapan Külünk şu ifadeleri kullandı:

"AK partinin anketlerde "Oy kaybı" yaşadığına dair sözde bir mutabakat var. Öyle mi? Siyasi partilerin oy kaybı veya artması demokrasinin bağışıklık sistemidir. Fakat Türkiye'de anketler konusu sorunlu bir uygulama türüdür. Çünkü anketlerin 'sorduk cevap verdiler' gerçeği ile 'cevaba göre soru sorduk, yoruma göre cevap aldık' taktikleri artık karışmıştır. Yani anketler konusu artık politize olmuştur. Şimdi bu iddiamıza somut örnekler verelim.

Örneğin Türkiye'de ne yaşanırsa yaşansın; anketlerden yola çıkarak hangi yorum yapılırsa yapılsın; sandıktan partilere çıkan oy oranları içinde "değişmeyen oy yüzdeliği"diye bir "irade oyu" vardır. Yani anket sorularında hangi oyunu yaparsanız yapın bu "irade oyu" gerçeğini örtemezsiniz. Mesela yapılan anketlerde CHP için oyu düştü veya arttı deseniz bile bu gerçeği yansıtmaz. Çünkü CHP'nin bir "irade oy" aralığı var ve bu %22-25 aralığıdır. Şimdi soru şudur. Ak Parti'nin "irade oy" aralığı nedir? 20 yıllık tüm anket ve sandık sonuçlarına bakın; tereddütsüz AK Parti "irade oy" aralığı %38-40 aralığıdır. Hiçbir anket bu aralığı örtemez ve inkar edemez.

Dolayısıyla bu aralar anketlerde AK Parti'nin oy aralığını %34-36 aralığında göstermek sadece politik spekülasyondur ve tuzaktır. Bu tuzağa düşen AK partililer de çıkabilir. Mesela 'Dolar 18 TL iken anketlerde AK parti oyu %36 idi. Dolar 13'e çekilince oylar %40üstüne çıktı. Gaz-elektrik Faturalar yüksek çıkınca oy oranı tekrar %36 döndü…' şeklinde açıklamalar yapılabiliyor. Oysa burada hem mantık hem metot hatası var. Siz dolar 18 iken sokakta anket yaparsanız çıkan oy oranı "irade oy" değildir; "iletişim oyu" refleksidir.

Yani AK Parti'ye oy vermeme kararı değil; AK Parti'ye mesajdır. Nitekim siz halkı memnun edecek uygulamalarda sokağa çıkın bu sefer de oy artar. Oysa bu artma da sadece iletişim oyudur.

AK Parti'de bir "iletişim oyu" kaybı var ve bu doğru yönetilmezse yavaş yavaş irade oy kaybına dönebilir. İrade oy dediğiniz şey haftalar içinde ve olaylara göre hızla inip çıkmaz. Toplam bir karar ile oluşur. Ayrıca seçmenin CB Erdoğan ile ilgili irade oy aralığı partisinin üstündedir ve aralığı %45 altına hiç düşmemiştir. AK Parti'nin irade oy kaybı ekonomik sebeplerle etkileniyor; ancak sokak anketleriyle bunu %35 civarına indirmek bir tuzaktan ibarettir. Eğer bu irade oyu olsaydı; o zaman AK Parti'den kopan irade Millet ittifakı partilerine gitmiş ve irade oyu yer değiştirmiş olurdu.

Oysa bu gerçekleşmiş değil. Siz bunu 'AK Parti'den kesin koptular fakat gidecekleri yerde kararsızlar' şeklinde izah ederseniz; yanılırsınız ve seçmenin iradesini küçümsemiş olursunuz. Dolayısıyla AR-GE zekasından beklenen irade oy grafiği ile olaylara endeksli iletişimde oy grafiği arasındaki makas farkının analizini yapmaktır."