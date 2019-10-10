Metin Feyzioğlu'ndan sert 'savaşa hayır' çıkışı!

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Fırat’ın doğusuna yapılacak harekat ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye yönelik tehdit içeren tivitleriyle ilgili Aydınlık’a konuştu.

TBB olarak, Türkiye Cumhuriyeti devletinin üstün menfaatlerinden, uluslararası hukuktan yana olduklarını kaydeden Feyzioğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye orada uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru savunma hakkını kullanıyor. Birileri ‘Savaşa Hayır’ diye kampanyalar başlatmış ancak bu bir savaş değil. Savaş savaşan tarafla yapılır. PKK’yı, YPG’yi ne zamandan beri savaşan taraf kabul ediyorsunuz? Ne zamandan beri PKK devletleşti, YPG devletleşti? Savaşan taraf statüsü verip de ‘Savaşa Hayır’ diye etiketler açmak olmaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile terör örgütünü eşitlemeye kimse kalkmasın. Burada teröre karşı mücadele vardır, sınırlarımızı koruma mücadelesi vardır.”