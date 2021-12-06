Metin Feyzioğlu ne kadar oy aldı? Erinç Sağkan kaç oy aldı? Barolar Birliği başkanı kim oldu?

Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) 36'ncı Olağan Genel Kurulu'nda oy verme işlemi tamamlandı. 348 delegenin oy kullandığı seçimde Metin Feyzioğlu ile Erinç Sağkan arasında kıyasıya bir yarış söz konusu oldu. Mevcut Başkan Metin Feyzioğlu ve Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan’ın aday olduğu seçimde 348 delege oy kullandı.

Barolar Birliği başkanı kim oldu?

Saat 10.00’da başlayan oy verme işlemi saat 17.00’de sona erdi. Oyların sayılmasının ardından TTB’nin yeni başkanı belli oldu. 182 oy alan Erinç Sağkan, Türkiye Barolar Birliği’nin yeni başkanı oldu. Feyzioğlu ise 156 oy aldı. 10 oy da geçersiz sayıldı.

Seçim zaferi sonrası ilk açıklamasını yapan Erinç Sağkan, “Hiçbir kapı bir avukata kapalı olamaz. Öncelikle yapacağımız iş o kapılar açılacak. Gerçekten nasıl ulaşılabilir bir Türkiye Barolar Birliği olacağını herkes görecek” dedi.

Erinç Sağkan kimdir?

24 Nisan 1978 tarihinde Ankara'da doğdu. 1999'da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 2010-2012 yılları arasında Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyeliği, 2014-2016 yılları arasında Ankara Barosu Genel Sekreterliği yaptı. 2016 yılında Ankara Barosu Başkan Yardımcısı oldu. 2018'de Ankara Baro Başkanlığına seçildi. Türkiye Barolar Birliğinin 36. olağan genel kurulunda 348 delegeden 182'sinin oyunu alarak 9. Türkiye Barolar Birliği Başkanı seçildi.