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Spor Metin Emre Karaal kimdir? Metin Emre Karaal kaç yaşında, nerede, hangi takımda oynuyor?
Spor

Metin Emre Karaal kimdir? Metin Emre Karaal kaç yaşında, nerede, hangi takımda oynuyor?

19 yaşındaki Metin Emre Karaal performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Geleceğin önemli futbolcuları arasında yer alacağı ifade edilen Metin Emre Karaal'in kariyeri, nereli olduğu merak ediliyor. Metin Emre Karaal hangi takımda yetişti?

Yeniakit Publisher
2022-02-10 17:36:00 -
Metin Emre Karaal kimdir? Metin Emre Karaal kaç yaşında, nerede, hangi takımda oynuyor?

Medipol Başakşehir A Takımı’nda süre almaya başlayan Metin Emre Karaal’in kim olduğu merak konusu. Peki, Metin Emre Karaal kaç doğumlu hangi mevkide oynuyor?

Metin Emre Karaal kimdir? Metin Emre Karaal kaç yaşında, nerede, hangi takımda oynuyor?

Emre Belözoğlu'nun güvendiği, futbol otoritelerinin 'Belözoğlu'nun Prensi' ifadelerinin kullanıldığı genç futbolcunun kariyeri merak konusu.

Metin Emre Karaal 15 Ocak 2003'te İstanbul'da dünyaya geldi. Kariyerine Başakşehir altyapısında başlayan Metin Emre Karaal ardından U19 takımına yükseldi. 27 Kasım 2021'de Metin Emre Karaal, U19 takımında A Takıma yükseldi. Merkez orta sahada görev alan Metin Emre Karaal, A Takım formasıyla 4 maçta 31 dakika forma giydi. U19 takımı performansına bakıldığında genç oyuncu çıktığı 28 maçta 5 gol attı ve sahada 2.315 dakika kaldı.

Metin Emre Karaal, Türkiye U15 ve U19 takımlarında da forma giydi.

 

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