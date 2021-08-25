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Medya Metin Çekmez, hayatını kaybetti
Medya

Metin Çekmez, hayatını kaybetti

Bir süredir kanser tedavisi gören tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Metin Çekmez, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-08-25 15:15:00 -
Metin Çekmez, hayatını kaybetti

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Metin Çekmez, hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören Çekmez, son olarak Aydın Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Metin Çekmez’in durumunun kötüleşmesiyle sabah saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Tiyatro kariyerine 1962 yılında başlayan Metin Çekmez, daha sonra pek çok sinema ve dizi ile evlerimize konuk olmuştu.

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