Metin Çekmez, hayatını kaybetti
Bir süredir kanser tedavisi gören tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Metin Çekmez, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Metin Çekmez, hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören Çekmez, son olarak Aydın Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.
Metin Çekmez’in durumunun kötüleşmesiyle sabah saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.
Tiyatro kariyerine 1962 yılında başlayan Metin Çekmez, daha sonra pek çok sinema ve dizi ile evlerimize konuk olmuştu.