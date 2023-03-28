Metin Akpınar'dan büyük edepsizlik! Hadi oradan hadsiz

Kaldığı otelin balkonuna çırılçıplak çıkacak kadar edepten yoksun olan Metin Akpınar, yeni bir edepsizliğe imza attı.

Her Allah'ın günü AK Parti ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaretler savuran Akpınar, Türkiye'de ifade özgürlüğü ve demokrasi olmadığı herzesini yumurtladı.

Kafa TV'nin YouTube kanalında yayınlanan Uzun Lafın Kısası programında Candaş Tolga Işık’ın sorularını cevaplayan Akpınar, "Türkiye'de cici demokrasi var. Demokrasi falan yok Türkiye'de. Hele son zamanda ılımlı demokrasiyle eksik demokrasi arasında bir sistemle yönetiliyoruz biz. Bu gerçekten 'ucube' diyorlar ya, öyle tanımlamak mümkün" dedi.

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