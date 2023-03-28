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Gündem Metin Akpınar'dan büyük edepsizlik! Hadi oradan hadsiz
Gündem

Metin Akpınar'dan büyük edepsizlik! Hadi oradan hadsiz

Yeniakit Publisher
2023-03-28 11:54:00 -
Metin Akpınar'dan büyük edepsizlik! Hadi oradan hadsiz

Kaldığı otelin balkonuna çırılçıplak çıkacak kadar edepten yoksun olan Metin Akpınar, yeni bir edepsizliğe imza attı.

Kaldığı otelin balkonuna çırılçıplak çıkacak kadar edepten yoksun olan Metin Akpınar, yeni bir edepsizliğe imza attı.

Her Allah'ın günü AK Parti ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaretler savuran Akpınar, Türkiye'de ifade özgürlüğü ve demokrasi olmadığı herzesini yumurtladı. 

Kafa TV'nin YouTube kanalında yayınlanan Uzun Lafın Kısası programında Candaş Tolga Işık’ın sorularını cevaplayan Akpınar, "Türkiye'de cici demokrasi var. Demokrasi falan yok Türkiye'de. Hele son zamanda ılımlı demokrasiyle eksik demokrasi arasında bir sistemle yönetiliyoruz biz. Bu gerçekten 'ucube' diyorlar ya, öyle tanımlamak mümkün" dedi.
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Yorumlar

a.d.

Senin özlediğin demokrasi 12 eylül cuntası zamanında vardı dimi ucube. Nasıl yalıyordunuz kenan ın ..ıçını.

GAZANFER

ALLAH ( CC) İNSANA İKİ TANE YUVARLAK ORGAN VERMİŞ BİRİSİ DÜŞÜNMEK , DİĞERİ OTURMAK İÇİN. HANGİSİNİN DAHA FAZLA GELİŞECEĞİ KİŞİYE BAĞLIDIR . METİN AKPINAR İKİNCİSİNİ TERCİH ETMİŞ
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