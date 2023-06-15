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Medya Metin Akpınar Kılıçdaroğlu ile dalga geçti
Medya

Metin Akpınar Kılıçdaroğlu ile dalga geçti

Yeniakit Publisher
2023-06-15 01:02:00 -

Oyuncu ve muhalif isim Metin Akpınar, 14 ve 28 Mayıs'ta yapılan seçimlerde hezimete uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu'na saydırdı.

Oyuncu Metin Akpınar, seçimden sonra katıldığı canlı yayın programında yenildiğini kabul etmeyen, daha sonrasında ise CHP Grup Toplatnısı'nda 'Kazanamadık' diyen Kılıçdaroğlu'nu 'Zor söyledi ama dedi onu' diyerek tiye aldı.

'2,5 milyon oy farkı varken 'Biz de fena değiliz' denmez ki canım'

Akpınar açıklamalarının devamında şöyle konuştu:

"Kazanamadık dedi Grup Toplanntısı'nda. Zor söyledi ama dedi onu. Yani bu aşikar, net bir şey. Bir tarafta 2,5 milyon oy farkı varken 'Biz de fena değiliz' denmez ki canım. Bu aile arasında oynana pokerlerde olur. Dört kişi oynarlar kimse kaybetmez."

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