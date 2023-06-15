Metin Akpınar Kılıçdaroğlu ile dalga geçti

Oyuncu Metin Akpınar, seçimden sonra katıldığı canlı yayın programında yenildiğini kabul etmeyen, daha sonrasında ise CHP Grup Toplatnısı'nda 'Kazanamadık' diyen Kılıçdaroğlu'nu 'Zor söyledi ama dedi onu' diyerek tiye aldı.

'2,5 milyon oy farkı varken 'Biz de fena değiliz' denmez ki canım'

Akpınar açıklamalarının devamında şöyle konuştu:

"Kazanamadık dedi Grup Toplanntısı'nda. Zor söyledi ama dedi onu. Yani bu aşikar, net bir şey. Bir tarafta 2,5 milyon oy farkı varken 'Biz de fena değiliz' denmez ki canım. Bu aile arasında oynana pokerlerde olur. Dört kişi oynarlar kimse kaybetmez."