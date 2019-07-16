Metil alkol kullanımı arttı

Edirne Tabib Odası Başkanı Dr. Mehmet Akbal, metil alkol tüketiminden dolayı ölümlerin arttığını söyledi.

Edirne Tabip Odası Başkanı Dr. Memet Akbal, “Merdiven altında kimin ürettiği belli olmayan ve bandrolsüz olarak piyasada satılan alkolü içkiler insana zarar verebilen içlerindeki metil alkoldür. Son zamanlarda gerçekleşen ölümler metil alkol zehirlenmesinden kaynaklanıyor. Vatandaşlarımız güvenilmeyen, bandrolsüz içki tüketmemelidir. Toplumsal bilinçlendirme kapsamında alkollü içecekler ve tütün ürünlerinin zararlarına yönelik ilköğretimden başlamak kaydıyla lise çağına kadar icra edilecek kapsamlı ve yoğun eğitim faaliyetlerinin ürünlerin tüketiminin azaltılmasında oldukça etkili olabileceği düşünülmektedir” dedi.

"Hastalarımızın özellikle dışarıdan, bilinmedik yerlerden alkol veya alkol ürünlerini tüketmemelerini öneriyoruz" diyen Akbal, "Alkolün zararlarını zaten hepimiz biliyoruz. Bunu tekrar vurgulamak istiyorum, vatandaşların özellikle evde içki imal etmelerini ya da internetten sipariş edip alkol üretimi yapmalarını kesinlikle önermiyoruz. Metil alkolün 20 mililitresi dahi hastayı kör edebiliyor, öldürebiliyor, ciddi sakatlıklara neden olabiliyor" dedi.

Edirne Tabib Odası Başkanı Mehmet Akbal, vatandaşlara metil alkol kullanmamaları konusunda uyarılarda bulunarak, "Vatandaşların evde içki üretmemelerini öneriyoruz. Çünkü satın aldıkları alkol bileşenleri, etil alkolün maliyetinin yüksek olmasından dolayı genelde metil alkol. Etil alkolün maliyeti yüksek olduğu için, merdiven altı imalatla metil alkol alıyor olma ihtimalleri çok yüksek" ifadelerini kullandı.