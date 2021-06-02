METİ timi nedir? METİ timi ne demek? METİ timi görevi nedir?

Jandarma Genel Komutanlığına bağlı mayın, el yapımı patlayıcı tespit ve imha timleri (METİ) Türkiye sınırları içerisinde teröristlerin hain tuzaklarını bir bir bertaraf ederek 2016'dan bugüne kadar binlerce mayın ve el yapımı patlayıcıyı (EYP) imha etti. Peki METİ Timi nedir, ne iş yapar?

METİ timi nedir?

Açılımı Mayın El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha’dır. Subay statüsündeki askerlerin dahi "yapmazsan yaptıramazsın" anlayışıyla eğitildiği merkezde, patlayıcıların tespiti ve imhasında en gelişmiş teknolojiden yararlanılıyor. Sıkı bir disiplin içinde gerçekleştirilen eğitimlerde, mayın ve el yapımı patlayıcı türleri ile bunların tespit ve imhasında kullanılan araç gereci öğrenen askerler, eğitimin bir parçası olarak uygulamalı olarak kendi içlerinde oluşturulan Mayın El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha (METİ) timleri ile arazide göreve çıkıyor.

METİ timi görevi nedir?

Arazi şartlarında birliklerin motorize olarak intikalinin birebir canlandırıldığı eğitimlerde, METİ timi yolda mayın ve el yapımı patlayıcı araması ve bulunan patlayıcıların imhasını yaparak birliğin güvenle hedefine ulaşmasını sağlıyor. Uzmanlık alanlarından biri patlayıcılar olan istihkam sınıfı askerler, "tahrip ve mayında yüzde 99 başarı felakettir" ilkesiyle eğitim alıyor.