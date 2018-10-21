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Meteorolojiden yarın için sağanak uyarısı

Türkiye genelinde yarın havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı belirtilirken, bazı yörelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

21 Ekim 2018 Pazar 22:53
Meteorolojiden yarın için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara'nın kuzeydoğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Yalova çevreleri ve Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

 

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 22:53
  1. Yalova
  2. Kırklareli
  3. Bursa
  4. Balıkesir
  5. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  6. sağanak yağmur
  7. sağanak yağış uyarısı

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