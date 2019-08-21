Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl’delokal olmak üzere sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada,"Bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, lokal olmak üzere sağanak yağışlı geçmesi beklenmektedir. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, güney yönlerden hafif yer yer orta yer yer kuvvette eseceği tahmin ediliyor"denildi.

Öteyandan bölge genelinde en yüksek hava sıcaklığının 35 derece civarında olacağı belirtildi.