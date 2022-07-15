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Yaşam Meteorolojiden yağış uyarısı!
Yaşam

Meteorolojiden yağış uyarısı!

Meteoroloji, Yurdun kuzeydoğusu ile güneybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-07-15 10:52:00 -
Meteorolojiden yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Rüzgarın, genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Ege kıyıları ve Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzeyli, Doğu Anadolu’nun güney ve batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 28
İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 29
İzmir: Az bulutlu ve açık 36
Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyi parçalı bulutlu 35
Antalya: Az bulutlu ve açık 34
Samsun: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlı 25
Trabzon: Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı 25
Erzurum: Az bulutlu 35
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42

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