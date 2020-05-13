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Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteoroloji 14.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 10:21:47 -
Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde sağanak yağış uyarısında bulundu.


Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, öğleden sonra ise yer yer gök gürültülü olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, “Hava sıcaklıklarının bölge genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Bitlis’te 19, Van’da 21, Muş ve Hakkâri’de 24 derece olması beklenmektedir” denildi.

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