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Meteoroloji'den uyarı! Yağış başladı, bu saatlere dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden milyonları ilgilendiren son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye genelinde yağmur ve sağanak yağışlı hava etkisini gösterecek. Öte yandan, İstanbul'a bu akşam için uyarıda bulunuldu. Meteoroloji'nin İstanbul...

31 Ocak 2019 Perşembe 18:05
Meteoroloji'den uyarı! Yağış başladı, bu saatlere dikkat!

Türkiye genelinde yarın yağmur ve sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas ve Yozgat çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

 

Meteoroloji'den İstanbul'a bu akşam için uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da saat 17.00'ye doğru başlayacak sağanak yağmurun saat 22.00'ye kadar devam edeceği tahmin ediliyor. Yarın sabah saatlerinde hafif bir geçişten sonra önümüzdeki hafta ortasına kadar yağış beklenmiyor.

Mesai çıkışına dikkat!

İstanbul genelinde mesai çıkışına gelen denk gelen sağanak yağış, şehir genelindeki trafik yoğunluğunu da arttırdı. İBB'nin trafik yoğunluğu haritasına göre, saat 17.00'de yoğunluk %60'lara ulaştı.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 18:05
  1. Yozgat
  2. Sivas
  3. Meteoroloji
  4. İstanbul
  5. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  6. sağanak yağış

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